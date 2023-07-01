酷炫被控偷拍！瑋哥3年前就曝「很多黑暗面」　網驚：難怪會退團

▲瑋哥退出反骨男孩。（圖／翻攝自反骨男孩Instagram）



記者施怡妏／綜合報導

網紅星宣控訴曾遭「反骨男孩」團長酷炫偷拍性愛過程，且發現對方會將這些影片分享給其他人，並一起嘲笑受害人身體。對此，酷炫否認星宣的說法，強調都交給司法判定。就有網友翻出當年瑋哥退團時，曾透露「還有很多黑暗面沒說」，更暗指酷炫是強暴者，有網友嘆「原來瑋哥3年前就預告了」。

星宣控訴遭酷炫偷拍性愛過程，影片還被分享給其他人看，酷炫沉寂近24小時發出聲明，「對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕，我必須在此聲明『我沒有做任何違反法律的行為』，最後若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心」。

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就有網友翻出當年瑋哥退團時，在IG發限動提到，「還有很多黑暗面請原諒我暫時無法說出，那對其他無辜的人傷害太大了。最後我想問上一個發文者一句話：難道強暴者犯下惡行後哭著說他曾有的痛苦，身邊的人就該合理的心疼他嗎？」似乎隔空回應孫生發文，透露酷炫為此事難過哭泣一事。

▲瑋哥發文表示還有黑暗面無法說。（圖／翻攝自瑋哥IG）



如今酷炫被爆出偷拍，就有網友感嘆，「瑋哥才是反骨最有料的吧」、「預告在前」、「難怪會退團」、「瑋哥是預言家嗎」、「正義可能會遲到，但絕不會缺席」、「笑死，結果搞笑形象最猥瑣的心態最正常」。

瑋哥曾是「反骨男孩」第一代的一員，2020年退出團隊，解約的原因是「團體領頭羊被慾望變了樣」，8年來的真心被敷衍，透露多年來個人的FB、IG以及YT，團體領導與小編都有他的帳號管理密碼，在控制慾與勢力下，他真的沒有太多自由話語權，「後面的日子所承受到的黑暗小動作實在太多了，我都選擇隱忍沒說」。

▼酷炫強調「沒有做任何違反法律的行為」。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660、cutepink0126）

