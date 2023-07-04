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社會 社會焦點 保障人權

人妻慾求不滿！小王傳香蕉圖「望蕉止渴」　這下慘了...要賠25萬

▲香蕉。（圖／unsplash）

▲小王傳送香蕉圖給人妻，要她「望蕉止渴」。（示意圖／unsplash）

記者黃資真／台中報導

台中一名人妻外遇公司同事，2人經常出遊、傳送鹹濕調情訊息，小王甚至還傳有性暗示的香蕉圖要人妻「望蕉止渴」，丈夫氣炸提告求償200萬元。台中地院判決小王要賠償25萬元。

人夫主張，小王明知妻子小花（化名）已婚，卻從2011年至2020年共同出遊、互傳親密訊息、發送追求信件等逾越一般異性間正常社交程度之行為。

人夫提出小王與小花的出遊照與對話紀錄，2020年6月8日小花傳訊「毛毛細雨與您相依相偎窩在大灰灰裡吃早餐，實在是太幸福了，如果還能給給給...那就幸福的飛天囉」，小王又曾回傳「愛你內」、「不要太累，要打針」、「深吼籠」。

同年6月15日2人相互表示思念彼此，小王傳送赤裸胸膛照片後，小花稱「要您」，小王回稱「那吃奶奶」、「躺好等妳」，又在10至11月間傳送具性暗示之香蕉圖片，要她「望蕉止渴」，人夫因而向小王求償200萬元。

小王辯稱，與小花只是公司同事，因為認識太久有時候聊天界線不是很清楚，又稱人夫知悉外遇行為時已超過2年，故其侵權行為損害賠償請求權罹於時效，請求駁回。

法官認為，小王無證據證明人夫對於外遇一事早已知情，認定確實破壞他人圓滿家庭，應造成人夫精神上相當之痛苦，判賠25萬元為適當。可上訴。

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