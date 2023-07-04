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夾雙層安格斯黑牛、BBQ雞腿排！　速食店「黑胡椒堡」限時2個月吃

▲▼漢堡王最新黑醬系列。（圖／業者提供）

▲最新黑胡椒系列漢堡來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新堡可以吃了！人氣速食品牌「漢堡王」強勢推出最新期間限定「黑醬系列」，獨家特製牛排靈魂醬汁「香濃黑胡椒醬」，分別搭配厚切安格斯黑牛、去骨香烤雞腿排，更祭出雙層肉排選擇，大口咬下超滿足，即日起限時2個月開賣。

▲▼漢堡王最新黑醬系列。（圖／業者提供）

▲雙層肉排淋上黑胡椒醬香氣十足。

漢堡王推出最新「黑醬系列漢堡」，有「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤腿堡」2口味選擇，通通是選用香氣十足的超濃黑胡椒醬分別搭配有著3層厚的安格斯黑牛、BBQ雞腿排，再層層堆疊生洋蔥、香酥脆洋蔥、美式起士增添口感，每一口都超罪惡，還加碼推出「黑醬雙層安格斯牛肉堡」、「黑醬雙層烤腿堡」，一次爽吃雙層肉排滿足肉肉控們，即日起至9月4日限時開賣，販售品項依各門市為主。

▲▼繼光香香雞找來哥吉拉聯名。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞最新「哥吉拉重量餐」限時開吃。

另，繼光香香雞近日也則找來「哥吉拉Godzilla」重磅聯名，強勢推出「哥吉拉重量餐」，一份就能吃到香香炸雞、阿根廷魷魚、墨魚甜不辣（海苔口味）、田字薯餅等4種炸物，搭配超狂的哥吉拉立體造型盒，十分吸睛，買套餐還可得到哥吉拉限量聯名貼紙1款，鐵粉肯定不能放過，即日起至7月27日限時開賣或售完為止。

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