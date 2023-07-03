桃園中興紡織廠大火2死！初判起火點在3、4樓　勞檢處下令停工

▲中興紡織廠火警釀2死。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

桃園市楊梅區中興紡織廠2日上午10時許發生火警，造成2人死亡。桃園勞檢處指出，起火點疑似為3樓及4樓，火災原因由檢方及火調人員鑑定，目前已要求紡織廠停供，待提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。

▲▼初判起火點在3、4樓。（圖／記者楊淑媛翻攝）

中興紡織廠楊梅總廠區的酯聚合廠，是在6月29日起停工歲修，在7月2日上午於5樓進行設備檢修時，外包人員突被3樓突然竄出的大量濃煙，嚇得分頭逃竄並呼救，桃園消防局獲報火速前往搶救，先於5樓窗台救出廠方陳姓員工，未料，火勢控制後卻在同樓層的逃生出入口，發現倒地已無生命徵象的邱、洪姓外包工人，送醫均不治！

▲後續調查如發現違反職業安全衛生法令規定，將依法裁處。（圖／記者楊淑媛翻攝）

勞檢處說，接獲消息第一時間立即派員至現場實施調查，因現場有復燃狀況，尚在殘火處理中，當下立即針對火災現場停工。

勞檢處今一再度早派員會同消防局火調人員釐清火災發生原因，現勘初步判斷，疑似起火地點為酯聚合廠3樓及4樓，其發生火災原因由檢方及火調人員鑑定，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工，後續調查如發現違反職業安全衛生法令規定，將依法裁處。