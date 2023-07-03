▲Food Tech新創投資媒合夜，天母棒球場搖身成為新創媒合平台。

▲好食好事加速器與扶田資本共同主辦「Food Tech新創投資媒合夜」，邀請6家食農科技新創團隊、投資人於天母棒球場貴賓室進行商務交流及職棒觀賽。活動當天國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）亦蒞臨支持。（圖／好食好事基金會提供）

生活中心／綜合報導

随著ESG、淨零排放逐漸成為產業間的必然行動，過去佔全球碳排三分之一的農業系統，因市場亟需創新科技、商業模式投入轉型，產生龐大商機，「食農科技」已成為創投公司、天使投資人矚目的領域之一。

台灣第一家食農科技加速器「好食好事加速器」與台灣唯一專注食農科技投資的「扶田資本」攜手搭建台灣食農新創企業與投資人的對接平台，於上週6月28日天母棒球場貴賓室舉辦「Food Tech新創投資媒合夜」，共邀請到6家食農新創團隊進行募資簡報發表、27位投資機構及天使投資人熱情蒞臨。

6家食農新創團隊包括：物聯網循環經濟系統 「ECOCO凡立橙」、新式植物性蛋白「Sophie’s Bionutrients」、農業核酸生物製劑CDMO「樸農生技」、連鎖餐飲數位服務「Shaku」、農畜業微型生產網路「岩生築見」、家禽管理AI系統「iChase」等。

由頂新和德基金捐助人代表魏應充所支持成立的「好食好事基金會」，致力透過扶植食農創新創業，冀達到「Good Food Everywhere」的願景。「農業與食物科技新創的市場賽道日益寬廣。好食好事透過加速器計畫希望扮演平台角色，協助食農新創能互相鏈結商業資源與網絡。」執行長陳茂嘉表示：「本次活動特別選定在天母棒球場貴賓室舉行，不僅能進行專業的簡報，亦能透過舒適的空間、熱絡的職棒觀賽氛圍，讓所有與會者的鏈結更加緊密」。