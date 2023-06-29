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創新解方響應永續行動！帝亞吉歐夢想資助計畫力挺「大我夢想家」

▲▼帝亞吉歐夢想資助計畫。（圖／業者提供）

▲第19屆夢想資助計畫KEEP WALKING年度得主揭曉，邀請眾多業界領袖與社會賢達到場支持，一起見證所有得主夢想高飛榮耀時刻。（圖／業者提供）

記者林璟倩／台北報導

帝亞吉歐第19屆夢想資助計畫「我選我路，無畏前行，夢想KEEP WALKING」得主於6/28下午揭曉，共計10位得主從數百名角逐者中脫穎而出。順應全球關注永續議題的潮流，今年每位得主的夢想皆以具體行動實踐永續，並勇於做出改變，得獎領域包含海洋保育、永續農業、零廢消費、老年關懷…等，他們的故事為世人展現夢想並不是一次性，而是會一直延續，也響應了活動主題「KEEP WALKING」的精神。

用液體鎖住在地記憶風味　推動台灣風土嶄露國際

▲▼Diageo_Keep Walking夢想資助計畫。（圖／記者周宸亘攝）

▲張哲瑋運用台灣在地蔬果食材，將台灣風土保存在液體，希望未來能透過風味讓世界看見台灣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

獲得評審肯定的夢想計畫「瓶中風土：記憶福爾摩沙的大地滋味」，專案主理人張哲瑋過去有9年的調酒師經歷，他觀察到台灣雖有豐饒的物產，卻找不到一款能完整展現台灣獨特風味的酒，因此懷抱夢想，希望把台灣的風土保存在液體中並製作出統一規格化且符合國際調酒師語言的酒，進而用風味讓全世界看見台灣。

張哲瑋指出，屬於台灣的味道基本上可以分為兩大類，一是「原生植物」如馬告、刺蔥，另一則是「記憶的味道」如南北貨的香氣等，把這些專屬台灣的風味製作成酒，不僅可將台灣農產推廣至國際，也可實際幫助到在地小農，例如鳳梨盛產或過剩時，將蔬果製作成酒販售。

然而，釀酒品質的穩定度卻是張哲瑋面臨的極大挑戰，由於運用新鮮蔬果和香料製作酒款，每次甜度香氣都不太一樣，必須像調酒師一樣去批次校正調和，盡量保持味道一致性。隨著不斷的測試，張哲瑋才意識到可順應蔬果特性，區分季節性或常態性產品推陳出新，而現階段首要找到更長遠的製作模式，像是建置自己的酒廠去生產高品質的酒。

張哲瑋強調，目前主力的柑橘利口酒並非要取代現有的酒，而是希望讓調酒師有多一種風味選擇，未來他還計劃開發如：龍眼蜂蜜利口酒等，更多獨特且具規格化的台灣產品，將福爾摩沙的大地滋味濃縮至瓶中，進而在亞洲、甚至全球上曝光並廣泛使用。

零廢原料的永續時尚　不只傳承裁縫技藝意外提供多元就業

▲▼Diageo_Keep Walking夢想資助計畫。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳冠百創業初衷就是希望透過永續模式，翻轉時尚產業的高度浪費及汙染，

另一夢想計畫「有故事的永續時尚基地Story’s Maker」，不僅幫助婦女就業也解決廢棄衣物的問題，因此獲得評審青睞。主理人陳冠百表示，從創業的第一天，就決定利用回收的牛仔褲及庫存布料採純手工方式製作。事實上，紡織和時裝產業為全球第二大污染源，但這樣的觀念在台灣人心中尚未普及，因此有大量的衣物廢棄問題亟待解決。陳冠百特別鎖定耐磨耐穿且經典的牛仔布材質，正是希望消費者購買產品可以穿得長久，實踐真正的永續時尚。

然而，合適的零廢原料取得並不容易，除了透過消費者、企業捐贈及奔走回收廠管道之外，收集後還需清洗、拆解才能重新製作，還要找到可配合的製作廠，每個環節都是從零開始，她整整花了兩年才讓一切陸續上軌道，直到現在開了2家旗艦店並外銷到香港，透過規模化驗證了永續時尚概念的可行性。

商品製作上，陳冠百與二度就業婦女及高風險婦女的非營利組織合作，因著30年前台灣紡織產業蓬勃，隱藏許多身懷絕佳手藝的老師傅，意外讓最初的永續時尚夢想，進一步提供了多元就業空間，還能傳承台灣技藝、多了份社會關懷，全都是她始料未及的事。未來她更希望能樹立永續產業鏈的標竿並尋找更多永續原料，甚至進一步將產品輸出到國外，讓全世界看到台灣是扎實在做永續。

永續行動自日常做起　帝亞吉歐助夢想家實踐永續藍圖

▲▼第19屆夢想資助計畫年度得主揭曉。（圖／業者提供）

▲帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示，帝亞吉歐將持續以旗下知名品牌約翰走路強調的KEEP WALKING的精神，陪伴大我夢想家一起共創多元與共融的社會。（圖／業者提供）

今年帝亞吉歐夢想資助計畫有三大突破，針對疫情期間受創最嚴重的餐飲服務業，特別保留3名資助名額；打造全方位培力課程，透過行銷、財務、簡報提案、創業實務經驗傳承等，陪伴所有入圍者成長；此外，帝亞吉歐今年首度啟動全新「夢想資助學院」產學合作計畫，深入校園培力新生代餐飲服務業人才，目前已與五所大專院校合作，並有超過一千名學生參與實務課程，希望在後疫情時代以KEEP WALKING精神，創造人才永續。

帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示，KEEP WALKING夢想資助計畫已經在台灣落實了19年，從2003年至今收到近萬份夢想企畫書，已資助超過200個夢想，邀請百位社會賢達擔任專業評審，與帝亞吉歐陪伴夢想起飛。本屆10位得主都是為台灣各類社會議題提出永續行動及創新解方最具代表性及影響力的專案，帝亞吉歐也將持續以旗下知名品牌約翰走路強調的KEEP WALKING的精神，陪伴大我夢想家們一起堅定夢想與信念持續KEEP WALKING，共創多元與共融的社會。

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