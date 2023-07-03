柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日在中南部第一場千人造勢大會，談到中央防疫特別預算8400億元時，聲稱「怎麼搞到最後疫苗送的比買的還多？」對此，疾管署今（3）日回應，截至2023年6月底總計有9,267.5萬劑，政府採購佔比達73.8%，該言論並非事實。

疾管署表示，有關柯前市長昨2日發表「COVID-19疫苗送的比買的多」言論一事，疾管署嚴正表示，我國自2020年9月起逐步採購COVID-19疫苗，於2021年間亦陸續獲得台積電、鴻海暨永齡基金會及慈濟基金會，與美國、日本、立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克等友好國家捐贈疫苗。

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截至2023年6月底總計有9,267.5萬劑，其中6,841萬劑為政府採購，2,426.5萬劑為捐贈，政府採購佔比達73.8%，很明顯「疫苗送的比買的多」之言論並非事實。

疾管署說明，因應COVID-19疫情，接種疫苗為防疫重要策略之一。為獲得安全有效的疫苗，政府採取多元外購與國內研發雙軌並行方式，取得足夠數量，並儘速提供民眾接種，以使國人獲得免疫保護力，確保國民健康安全，利於整體疫情控制。