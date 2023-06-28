瓜地馬拉總統參選人：當選將強化與北京關係！陸外交部稱大勢所趨

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝自外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

位於中南美洲友邦瓜地馬拉25日舉行總統大選。左翼政黨候選人阿雷瓦洛打破眾人眼鏡，意外與前第一夫人托瑞斯擠進8月舉行的第二輪選舉。阿雷瓦洛27日公開表示，他若當選總統，當選後將強化與北京關係。大陸外交部28日回應，人心所向、大勢所趨。

台灣的邦交國之一瓜地馬拉將在今年8月舉行第二輪總統投票，總統參選人之一阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）說，若當選將尋求與中國大陸建立更緊密的關係。

據路透社報導，64歲的阿雷瓦洛27日接受瓜地馬拉廣播電台《準則》（ConCriterio）訪問時說，瓜地馬拉需要努力擴大與中國的貿易關係。

阿雷瓦洛強調，瓜地馬拉的外交政策必須以自身利益為基礎，成為自己外交政策的主人。沒人可對瓜地馬拉的立場指手畫腳。

6月28日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。她表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

毛寧強調，「一個中國原則是國際大義，人心所向、大勢所趨。我們相信會有更多的國家選擇站在歷史正確的一邊，做出符合本國和人民根本長遠利益的正確決斷。」

瓜地馬拉與台灣建交長達數十年，而瓜國也是目前台灣僅剩的12個邦交國之一。今年3月，另一個台灣在中南美洲的友邦宏都拉斯棄台投中，改與北京建交。

托瑞斯是已故左翼總統柯隆（Alvaro Colom）的前妻。她表示，無論對手是誰，她已準備好參加決選，在上帝旨意下，成為瓜國首位女總統。她此前接受日本經濟新聞書面專訪時表示，將與台灣加強外交、商業關係，也考慮成立稅制優惠的經濟特區，以吸引台灣企業前來投資。