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「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

▲▼健保部分負擔新制上路，調整醫學中心及區域醫院門診藥費收取上限，門診掛號資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保部分負擔新制上路，調整醫學中心及區域醫院門診藥費收取上限，門診掛號資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔新制7月1日上路，門診藥品、急診都要加價，到醫學中心掛急診至少會噴到1張千元「小朋友」，也有民眾抱怨「不知為何藥費變貴了」。健保署表示，5月進行的網路民調顯示，7成左右民眾支持調漲新制，而在新制資訊暴露上，又以60歲以上民眾知曉度最高。

健保署長石崇良在部分負擔上路第一天率隊到台北市聯醫仁愛院區與馬偕醫院視察，實地瞭解民眾就醫流程及感受，健保署各區業務組因應新制上路，亦派員協同院所宣導，並強化民眾諮詢管道。

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健保署表示，新制上路前，健保署於今年5月初針對進行網路民調，結果顯示，有66.1%的民眾知道健保署推動「調整健保部分負擔」，交叉分析顯示，年齡越高者知曉度越高，其中60歲以上民眾知曉度達77%；調查結果亦顯示，有70.7%民眾支持調整「門診藥品」部分負擔收費機制，68.9%民眾支持調整「急診」部分負擔收費機制。

▲▼健保部分負擔新制7月1日上路 各區動員加強宣導。（圖／健保署提供）

▲高齡者對健保部分負擔知悉度越高。（圖／健保署提供）

民眾目前就醫依新制收費，健保署提醒5項攸關民眾權益的重要內容：

(1) 醫學中心或區域醫院門診藥品部分負擔上限調高，最多收取300元(增加100元)。

(2) 醫院開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑要收取藥品部分負擔，金額比照一般藥品處方箋需收費，第2次以後調劑維持免收；基層診所則維持過去作法免收。

(3) 中低收入者及身心障礙者，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均不調整，維持過去按照基層診所收費方式收取。

▲▼健保部分負擔新制7月1日上路 各區動員加強宣導。（圖／健保署提供）

▲有7成民眾支持調整「門診藥品」部分負擔新制。（圖／健保署提供）

(4) 民眾到大型醫院急診，會依醫院層級別採定額方式收取，醫學中心調為750元(增加200-300元)、區域醫院調為400元(增加100元)，地區醫院和基層診所維持過去不變，收取150元；中低收入者與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

(5) 現行法定免部分負擔的民眾權益均不受影響，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、無職榮民及遺眷、三歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象均不受新制影響。
更多部分負擔相關資訊，歡迎民眾至健保署全球資訊網的「部分負擔」專區，或撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。

▲▼健保部分負擔新制7月1日上路 各區動員加強宣導。（圖／健保署提供）

▲有68.9％民眾支持調整「急診」部分負擔新制。（圖／健保署提供）

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