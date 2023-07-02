　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

▲▼台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，市府局處公務員不得參加記者會，要求李四川到場說明。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，要求李四川道歉。（圖／記者袁茵攝）

記者許力方／台北報導

台北市副市長李四川日前爆氣發文，要求市民評評理，不滿在議會因沒參加記者會而遭民眾黨團修理，「我何必受這樣的鳥氣？」4天後雙方在餐敘上府會溝通大和解，李今天（2日）再度談起此事，說這幾天來「每個人都要我不要生氣」，他相信人生「自作自受」、感謝大家的關心，並稱下一步會繼續為市政打拼。

李四川22日在臉書發文稱，前市府興建北藝，因故要賠2.3億元，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪，而要求送監察院徹查，為此，民眾黨團開記者會要求市府同仁去釋疑，李四川告知不參加，沒想到在議會上，民眾黨團因此修理他，說他不接受議會監督、傲慢，要求道歉，李四川爆氣質問「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話。如果不是為了市民,要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

▲▼台北市副市長李四川、台北市議員林珍羽。（圖／翻攝自李四川臉書粉專）

▲李四川與台北市議員林珍羽餐敘，上演「大和解」。（圖／取自李四川臉書）

李四川發文引發關注，超過2萬人按讚力挺，不過他26日再度發文，表明雙方已經在餐敘上「大和解」，相互立場聊了很開心，且該說的話都說了，雙方充分理解彼此立場，市府未來會尊重議長裁示，在議員舉辦與市政有關的記者會，會派員出席、促進府會溝通。他27日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時也回應，議會有議會的立場，兩邊談完之後，大家互相了解，就沒有什麼大事了。

時至今，李四川再度發文提起「爆氣文」後續，這幾天他見到好友，每個人都要他不要生氣，「可能我動作太大了。」他說，有人說他傲慢，但其實是不理解議事規則，當天他是應議長邀請到大會說明，而不是去被質詢，很多人事不是不懂，而是無奈，因為說實話得罪人，說謊話太狡猾，看不透的偽裝、猜不透的人心。

李四川最後感嘆，他相信人生只有一個規律，就是自作自受，古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者。並感謝大家的關心，透露自己未來的動向，會「繼續為市政打拼。」

▲▼李四川爆氣。（圖／取自李四川臉書）

ET快訊
艾怡良出包鬧烏龍！吳怡霈吐「真實頒獎經驗」：真的太緊張
李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

一日兩起！楊梅深夜又火警　鋰鐵電池廠濃煙狂竄

好市多傳奇+1！男499元垃圾袋4年用不完　老客曝傳家寶一盒用17年

高中讀17年…最狂重考生「連考15次」終於放棄了：想走出去

24歲妹「YouBike上國道」飆3公里！警方攔查才知她身分

高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法

才不讓你稱心如意！拓荒者：小李歡迎各隊來談

快訊／林書豪再一年！深夜告白「在鋼鐵人找回自信」　將備戰下賽季

一哥價碼4千萬起跳！球弟、小沙皆獲球團高薪綁人

衰捲黃子佼爆料…小S IG停更9天「廈門旅遊被目擊」！陸網反應兩極

Ciao！暑假基隆唯一出發　歌詩達莎倫娜號義式風情

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？黃珊珊：過侯拆橋

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

賴清德：重談服貿走回頭路　絕對是錯誤的路線

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

快訊／重啟核一？　侯友宜：若經評估可「啟動就要再啟動」

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

網紅醫師爸自爆打小孩耳光　王婉諭：失控時體罰只是宣洩情緒

為何不挺柯文哲？　醫師周慶明曝光原因

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

破億YouTuber「Pewdiepie」宣布停更！　備戰當奶爸

變頻冷氣狂吹1個月！他算電費「破4千」嚇傻

桃園市遇不公　中國、香港相挺抗議

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲頒獎卡設計被罵慘！他「隨手改了5細節」網激讚

行人發呆他刷過去罰3600？警方說話了

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

范瑋琪只放自己的歌！苦主：好討厭

艾怡良頒獎出包　文化部回應了

獨／一面牆掛62支監視器！真實用途曝光

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面