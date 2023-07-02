李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

▲台北市議會民眾黨團不滿副市長李四川指示，要求李四川道歉。（圖／記者袁茵攝）



記者許力方／台北報導

台北市副市長李四川日前爆氣發文，要求市民評評理，不滿在議會因沒參加記者會而遭民眾黨團修理，「我何必受這樣的鳥氣？」4天後雙方在餐敘上府會溝通大和解，李今天（2日）再度談起此事，說這幾天來「每個人都要我不要生氣」，他相信人生「自作自受」、感謝大家的關心，並稱下一步會繼續為市政打拼。

李四川22日在臉書發文稱，前市府興建北藝，因故要賠2.3億元，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，在審查會被刪，而要求送監察院徹查，為此，民眾黨團開記者會要求市府同仁去釋疑，李四川告知不參加，沒想到在議會上，民眾黨團因此修理他，說他不接受議會監督、傲慢，要求道歉，李四川爆氣質問「我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們，說句公道話。如果不是為了市民,要將那個前朝8年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

▲李四川與台北市議員林珍羽餐敘，上演「大和解」。（圖／取自李四川臉書）



李四川發文引發關注，超過2萬人按讚力挺，不過他26日再度發文，表明雙方已經在餐敘上「大和解」，相互立場聊了很開心，且該說的話都說了，雙方充分理解彼此立場，市府未來會尊重議長裁示，在議員舉辦與市政有關的記者會，會派員出席、促進府會溝通。他27日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時也回應，議會有議會的立場，兩邊談完之後，大家互相了解，就沒有什麼大事了。

時至今，李四川再度發文提起「爆氣文」後續，這幾天他見到好友，每個人都要他不要生氣，「可能我動作太大了。」他說，有人說他傲慢，但其實是不理解議事規則，當天他是應議長邀請到大會說明，而不是去被質詢，很多人事不是不懂，而是無奈，因為說實話得罪人，說謊話太狡猾，看不透的偽裝、猜不透的人心。

李四川最後感嘆，他相信人生只有一個規律，就是自作自受，古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者。並感謝大家的關心，透露自己未來的動向，會「繼續為市政打拼。」