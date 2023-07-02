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有神秘結界？路上出現「乾溼分界線」驚呆8千人：九天玄女在施法嗎

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO發現，橋上跟橋下是兩個世界。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

午後對流雲系發展旺盛，北部及中部部分縣市出現明顯雨勢。但沒想到有民眾發現，台北市路上汽機車駕駛停等紅燈時，所處地點沒有下雨，地板也是乾的，但對面橋上卻是磅礡大雨，讓她看了忍不住笑說「陰陽分界線」。照片曝光，隨即吸引8千人按讚。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享照片，看到機車騎士及轎車駕駛正在停等紅燈，準備要上民權大橋，不過眼前一幕卻相當特別。因為他們所處的位置沒有下雨，地板還乾乾的，但橋上的雨勢看起來卻相當驚人，兩地中間看起來像是有「結界」相隔，完全是兩個世界。

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照片曝光後吸引8千人按讚，不少網友紛紛笑說「一過去直接洗澡」、「難得看到界線超明顯的」、「剛剛也經過，超傻眼，一秒風雲色變」、「乾溼分離的極致」、「還記得有一次我是被雨追著跑」、「九天玄女就是在這裡施法的嗎」、「穿雨衣比賽開始囉」、「騎士表示：瑟瑟發抖」、「衝過去需要一點勇氣」、「歡迎來到雨神同行高架橋，準備進攻敵方雨區」、「妹子手上那杯咖啡等等應該會續杯」。

今（2）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對6縣市發布大雨特報，新北至新竹地區及苗栗至南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局也針對新北市及桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。

►大雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣

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