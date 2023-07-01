統一布丁變身雪糕了！超商獨家開賣　限時只要25元爽吃

▲7-11獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

大小朋友都愛吃的「統一布丁」，軟Q布丁口感搭配香甜焦糖滋味，讓許多人愛不釋手，而現在統一布丁帶來新驚喜，直接變身冰涼甜美的雪糕，即日起於超商獨家販售，7/9前還可享優惠嚐鮮價，最便宜只要25元開吃。

7-11獨家開賣「統一布丁牛奶雪糕」，直接把布丁變身雪糕，每一口都充滿統一布丁最經典的焦糖香、布丁香，且即日起至7/9止還可享單支29元、2支49元優惠，等於單支最便宜只要25元開吃。

▲「統一布丁牛奶雪糕」即日起可享單支29元、2支49元優惠。



▲7-11「CITY PRIMA大杯同品項第2杯10元」優惠來了，還與金曲獎合作推出熱飲限定限量金曲獎杯套。

另外，7-11 CITY PRIMA即日起至7/9止也推出「CITY PRIMA大杯同品項第2杯10元」優惠，其中，CITY PRIMA近期全新上市的小農水果冰磚咖啡「檸靜時光」及「橙香陽光」，上市5天銷售即突破10萬杯，也同步加入本次優惠。

▲最新土芭樂手搖杯開喝了。（圖／COMEBUY提供，下同）

COMEBUY「經典芭樂系列」推出全新升級版「晶蘇芭檸綠」，使用清香微甜的土芭樂搭配檸檬，再放進有咀嚼感的寒天晶球、高纖小紫蘇，夏天來一杯肯定超消暑，還有熱銷10年的「芭樂檸檬綠」，是土芭樂汁結合檸檬、茉莉綠茶的組合，而「芭樂多多」則選用土芭樂加上養樂多，酸甜又好喝，即日起於全門市上市，任選2杯還送經典搖滾傳奇杯袋1個，數量有限、送完為止。

▲買芭樂系列飲品還送杯袋。