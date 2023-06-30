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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德邀網友當IG小編：大家關注的事都是我最重要的事

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨主席、總統參選人賴清德積極與年輕族群互動。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德近來積極與年輕人互動，Instagram社群企劃「借問賴答」30日午間搭配社群媒體日，推出第二波問答，邀請網友、粉絲來當他的一日小編，發揮創意提出有趣的企劃構想。競辦發言人郭雅慧說，網友提出各式各樣的創意企劃，有些建議正在執行中，未來也會挑選幾項建議，嘗試於賴清德社群上的運用。

賴清德團隊30日晚間於限時動態回覆「借問賴答」的網友提議，有網友提出動物互動「跟狗狗玩！狗狗狗狗」，與直播互動的想法；對此，賴清德透露，接下來將會分享更多他與狗狗的社群企劃，而他也向網友提出最想看他與誰直播的問題，此外，更是歡迎各大網紅來私訊他的Instagram小盒子。

另外，繼上次不少人關注賴清德的髮型問題，諸如詢問使用的護髮油牌子、能否換髮型等，因此有網友提出「教大家怎麼梳中分頭或保養頭髮」的企劃，賴則幽默回應，「首先，你需要一把好的梳子」。

還有網友提出，期望賴清德能「多挑一些年輕人在關注的事情」，譬如跳舞、唱歌、偶像，這樣才能抓住年輕人。賴清德說，大家關注的事都是他最重要的事，不過話鋒一轉，他也幽默祭出祭品文，若他的官方Instagram破20萬追蹤，就要為粉絲獻唱一曲。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，網友回應相當熱烈，提出各式各樣的創意企劃，有些建議目前也正在執行中，譬如貼近基層的一日系列影片「賴在一起挺台灣」，還有走訪全台各縣市，搜羅各地方的特色小吃的「賴Food」等，透過多元社群企劃，與支持者、年輕族群持續互動。

最後郭雅慧也說，於Instagram上提出的其他社群建議，賴清德也一一回覆他的想法，邀請大家到賴清德的官方Instagram帳號一探究竟。未來也會挑選幾項建議，嘗試於賴清德社群上的運用，同時也再次感謝網友、粉絲的熱烈響應。

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