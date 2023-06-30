南檢偵辦陳宗彥案涉包庇　高檢公布調查結果：查無不法、包庇

▲陳宗彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委爆料，行政院前發言人陳宗彥在台南市政府任職期間，長期接受酒店業者性招待；另外也質疑陳宗彥當年涉犯《貪污治罪條例》案件，最後台南地檢署卻簽結、不了了之。台灣高等檢察署30日公布調查結果，認為南檢並無不法、包庇、放水，另外也懷疑，接觸本案的人員眾多，無法排除因此洩密。

民眾黨立委陳琬惠2月中召開記者會爆料，指稱時任行政院發言人的陳宗彥擔任台南市府新聞處長時，屢次接受綽號「豆哥」酒店業者王孝瑋的性招待喝花酒；另外也對法務部提出質疑，稱2014年間台南地檢署偵辦陳宗彥、王孝瑋等人涉犯的《貪污治罪條例》案件，最後卻在當年4月間簽結，不了了之。事件爆發後陳宗彥下午隨即表示絕無此事，但卻在晚間卻辭去政院發言人，震撼政壇。

台灣高檢署雖然第一時間就澄清南檢沒有包庇、吃案的狀況，但仍針對本案重啟調查，全案於30日公布調查結果。高檢署會同台南高分檢的檢察官，總計訪談相關人等共21人，最後認定，南檢移送陳宗彥相關貪瀆案件時，「查無違失」；另外南檢偵查陳宗彥、王孝瑋等人涉犯的《貪污治罪條例》、「妨害風化」等案件，過程「查無違失」；而陳宗彥所涉《貪污治罪條例》的他字案最後簽結，「查無包庇或放水」。

此外，高檢也認定南檢已經將相關卷證資料提供給高等法院台南分院。而由於本案由檢方偵查、監察院調查過程中，包含辯護人、當事人、代理人，有不少人參與，因此高檢認為，無法排除相關人等洩漏案件資料的狀況。