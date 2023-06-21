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金門農工「養殖鱸魚」一條龍　隱藏版水產開賣！不到一天完售

▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍，隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門農工「養殖鱸魚」一條龍。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

從起網抓魚、宰殺三清到運銷經營，金門農工為養殖科學生開設一條龍的學習課程，學生們全副武裝收成養殖的加州鱸魚後，再送到家樂福量販店銷售。以往鱸魚在校內販售，短短1-2小時就會賣光，是校內珍稀隱藏版水產品，這次在家樂福開賣後，民眾誇讚超新鮮，同樣也不到一天就完售。

一大早趁著太陽還未熾熱發威的時候，金門農工養殖科的師生已經全副武裝，準備收成養殖的加州鱸魚。熟練的從下網、圍網、起網；活蹦亂跳的鱸魚在網中濺起水花四射。

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▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍，隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍，隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

同學快速撈魚，篩選大小做分級，並以活締方式促其迅速腦死癱瘓，再行放血移入冷卻水槽，不僅移除腥血味亦能保持肉質之鮮美。最後去除鱗片、鰓瓣、內臟、清洗，再移入冷藏室，一氣呵成保鮮完整。

金門農工水產養殖科主任董倫如表示，這次與地區家樂福量販店二度合作，銷售養殖科師生所飼養的加州鱸魚，讓金門鄉親享受最新鮮的優質商品，並且透過低溫保鮮，衛生包裝，排列整齊，價格清楚，地區民眾紛紛熱情支持。

往年農工的鱸魚只在校內販售，通常在短短1-2個小時間內都會銷售一空，是校內的珍稀隱藏版水產品，錯過一回，都要再等上半年到一年的時間才有機會購買。

▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍，隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門農工「養殖鱸魚」隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門農工「養殖鱸魚」一條龍，隱藏版水產開賣！不到一天完售。（圖／記者林名揚翻攝）

這次養殖科同學們從起網抓魚、宰殺三清到運銷經營，一條龍的學習課程，讓同學們從實務中獲得寶貴的經驗。同學們紛紛表示，「第一次抓這麼多魚，網子一起來就批哩啪啦全身都濕了」，「原來我們吃到的魚這麼的不容易，賣魚還有這麼多的前置作業要處理」。讓同學親自參與魚場的經營實務，也讓同學們的學習成果能有更接近現實面相表現。

董倫如表示，透過活締處理可以減少魚隻痛苦，在最快的時間使魚類死亡，承受最少的痛苦，給予魚隻最人道的處理，是對生物的基本尊重。且經過活締處理的魚可以保留魚體內三磷酸腺苷（ATP），避免魚隻掙扎過程消耗掉ATP，不僅能夠使魚隻口感風味較佳，保鮮期也能夠延長。

金門農工校長吳志衍表示，很感謝家樂福重視在地食材，提供銷售平台，讓養殖科的美味能夠推廣出去，分享給更多金門的在地鄉親，落實食物低碳里程的永續模式。

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