【廣編】科博館《在海之濱》帶你跨越億萬年　一窺古生物奇幻世界

▲國立海洋生物博物館、Mr. Fossil化石先生、財團法人國立自然科學博物館文教基金會、遠雄海洋公園代表及各界貴賓，齊聚《在海之濱》特展入口前合照留念。

圖、文／國立自然科學博物館提供

水是生命的泉源，生命從海洋到登上陸地，歷經多次滅絕與新生，地球才有了如今豐富的生態系統。今年暑假，國立自然科學博物館隆重推出《在海之濱—古生物的奇幻世界》特展，以遊走陸域、海域之間的古生物群為主角，展出30多年來科博館精心蒐藏的館藏，共有超過300件、跨度數億年的古生物標本，將生命演化的進程帶到大眾眼前。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，特展攜手友館國立海洋生物博物館、Mr. Fossil化石先生、財團法人國立自然科學博物館文教基金會，還首度跨界遠雄海洋公園，雙方簽訂合作意向書，日後將持續交流海洋科普教育活動、學術及研究資源，展覽也導入海洋教育與公民科學家議題，希望大眾了解「生物演化的奧秘與生物多樣性就在你我身邊」。《在海之濱—古生物的奇幻世界》規劃8大單元，以湛藍色系主視覺貫穿，從入口意象向展場內延伸，依序是漫漫演化路、植物搶灘、蟲起雲湧、古海洋花園、頭足崢嶸、群魚游舞、軍備競賽、奇夢幻想，並以「在海之濱」為主舞台，帶觀眾沉浸在生物演化的歷程。

《在海之濱》特展即日起展出至2024年4月28日，期間將舉辦多項科教活動，包含動物骨骼動手做、三葉蟲摺紙DIY、親子野外探索同遊等，也再次與工業技術研究院合作，可偵測觀眾手勢的互動式展示，向螢幕比出想看的標本編號數字，即可體會「虛實融合展演」，更多資訊可上特展網站查詢：https://web3.nmns.edu.tw/Exhibits/112/on-the-oceanic-edge/index.html