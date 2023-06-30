　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捲入MeToo！林昭亮遭拔藝術總監位置　台北大師星秀音樂節聲明

▲▼小提琴大師林昭亮被影射性騷，發文澄清後，又遭到其他受害者爆料。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）

▲小提琴大師林昭亮被影射性騷，雖發文澄清，如今在音樂節藝術總監位置遭撤換。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）

記者林育綾／台北報導

台灣小提琴大師林昭亮日前在#MeToo風暴被影射指控性騷，他後續透過律師發聲明澄清為「子虛烏有之渲染」。不過今（30）日「台北大師星秀音樂節」在臉書發出聲明，指出原先由林昭亮擔任的藝術總監，改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任，強調音樂節的初衷在於「傳承」，並「期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。」

林昭亮先前被一名女鋼琴家發文影射指控性騷，他隔日於臉書PO出委託律師的聲明澄清，強調是「子虛烏有之渲染」；不過後續又有一名張姓女子爆料，指出12年前也遭到林某的性騷擾，不但問了罩杯大小，甚至把張女的小腿抬到自己腿上按摩、又趁酒意躺大腿。對此影射指控，林昭亮並未做出進一步回應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而林昭亮在「台北大師星秀音樂節」擔任藝術總監，如今遭到替換。台北大師星秀音樂節今日於臉書發布聲明，強調「台北大師星秀音樂節的初衷，在於傳承。」

聲明文提到，「在音樂節邁向第五年的當下，我們重新審視初衷，以及對台灣古典音樂環境發展的期許，希冀能持續推動『世界在此集結』的目標，同時，亦確保所有參與其中的人員，在更多分享、更多互重、也更安全的情況下，共同體驗創造音樂的過程。」

因此台北大師星秀音樂節宣布，「這一屆音樂節將改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任藝術總監，期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。」

▼「台北大師星秀音樂節」藝術總監更換聲明。（圖／Facebook／Taipei Music Academy & Festival 台北大師星秀音樂節）

▲▼「台北大師星秀音樂節」藝術總監換人！由林昭亮改為指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任。（圖／Facebook／Taipei Music Academy & Festival 台北大師星秀音樂節）

2023台北大師星秀音樂節　聲明函全文如下

台北大師星秀音樂節的初衷，在於傳承。

全體師資的共同目標，是讓有志音樂學子在邁向職業之路前，除各自在學院接受的扎實訓練外，亦能藉頂尖樂團聲部首席參與千百場名演的經驗、名家面對舞臺數十載的心得，進而獲得更多實務上的提點；同儕間的合作，教師與學生同臺演出，在巡演的比鄰而座等安排均為此應運而生，當然，這份傳承，需得在持續益加良善、周全的環境之下方能持續。

過往數年，在疫情的襲捲下，我們有幸仍能成為世界上少數仍穩定成長不輟的音樂節，雖然年輕，但也讓世界將目光投向臺灣這個嶄新的古典音樂重鎮。許多校友持續走在職業音樂家道路上，為後進帶來更積極的影響，校友間的情誼，也為其音樂生涯提供長伴左右的堅定力量。

一路走來，這個音樂節絕非一人獨力可完成，均仰賴世界各地擁有相同信念的教師、惠予支持的社會力量，以及持續關注、以行動親臨現場的愛樂朋友們，集體長期付出的珍貴成果。在音樂節邁向第五年的當下，我們重新審視初衷，以及對台灣古典音樂環境發展的期許，希冀能持續推動「世界在此集結」的目標，同時，亦確保所有參與其中的人員，在更多分享、更多互重、也更安全的情況下，共同體驗創造音樂的過程。

綜上所述，謹在此宣布，本屆音樂節將改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任藝術總監，期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。誠摯期待大眾今後亦持續惠予我們建議與指教，讓TMAF繼續正面地向前邁進，讓這重要的文化傳承持續嘉惠更多年輕學子。

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

相關新聞

LIVE／小紅老師正式提告NONO！

LIVE／小紅老師正式提告NONO！

網紅小紅老師29日在臉書揭發NONO惡行，並附上詳細的時間軸圖片，一口氣將20多名被害人做成懶人包，30日下午1點將到台北地檢正式提告，《ETtoday》全程直播，據悉她已準備好證據，要讓一切進入司法程序。她氣憤表示：「不管結果如何，撕開犯罪者的假面具，揭開事實真相，是我們對曾經弱小無助的自己伸出的一個溫暖的擁抱。」

陳建州遭控性騷　PLG法律顧問回應

陳建州遭控性騷　PLG法律顧問回應

腳踏車男襲胸　她「反手一抓」神回擊

腳踏車男襲胸　她「反手一抓」神回擊

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

陳建州遭控性騷　連勝文說話了

陳建州遭控性騷　連勝文說話了

關鍵字：

林昭亮metoo性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面