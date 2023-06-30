捲入MeToo！林昭亮遭拔藝術總監位置　台北大師星秀音樂節聲明

▲小提琴大師林昭亮被影射性騷，雖發文澄清，如今在音樂節藝術總監位置遭撤換。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）

記者林育綾／台北報導

台灣小提琴大師林昭亮日前在#MeToo風暴被影射指控性騷，他後續透過律師發聲明澄清為「子虛烏有之渲染」。不過今（30）日「台北大師星秀音樂節」在臉書發出聲明，指出原先由林昭亮擔任的藝術總監，改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任，強調音樂節的初衷在於「傳承」，並「期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。」

林昭亮先前被一名女鋼琴家發文影射指控性騷，他隔日於臉書PO出委託律師的聲明澄清，強調是「子虛烏有之渲染」；不過後續又有一名張姓女子爆料，指出12年前也遭到林某的性騷擾，不但問了罩杯大小，甚至把張女的小腿抬到自己腿上按摩、又趁酒意躺大腿。對此影射指控，林昭亮並未做出進一步回應。

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然而林昭亮在「台北大師星秀音樂節」擔任藝術總監，如今遭到替換。台北大師星秀音樂節今日於臉書發布聲明，強調「台北大師星秀音樂節的初衷，在於傳承。」

聲明文提到，「在音樂節邁向第五年的當下，我們重新審視初衷，以及對台灣古典音樂環境發展的期許，希冀能持續推動『世界在此集結』的目標，同時，亦確保所有參與其中的人員，在更多分享、更多互重、也更安全的情況下，共同體驗創造音樂的過程。」

因此台北大師星秀音樂節宣布，「這一屆音樂節將改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任藝術總監，期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。」

▼「台北大師星秀音樂節」藝術總監更換聲明。（圖／Facebook／Taipei Music Academy & Festival 台北大師星秀音樂節）

2023台北大師星秀音樂節 聲明函全文如下

台北大師星秀音樂節的初衷，在於傳承。

全體師資的共同目標，是讓有志音樂學子在邁向職業之路前，除各自在學院接受的扎實訓練外，亦能藉頂尖樂團聲部首席參與千百場名演的經驗、名家面對舞臺數十載的心得，進而獲得更多實務上的提點；同儕間的合作，教師與學生同臺演出，在巡演的比鄰而座等安排均為此應運而生，當然，這份傳承，需得在持續益加良善、周全的環境之下方能持續。

過往數年，在疫情的襲捲下，我們有幸仍能成為世界上少數仍穩定成長不輟的音樂節，雖然年輕，但也讓世界將目光投向臺灣這個嶄新的古典音樂重鎮。許多校友持續走在職業音樂家道路上，為後進帶來更積極的影響，校友間的情誼，也為其音樂生涯提供長伴左右的堅定力量。

一路走來，這個音樂節絕非一人獨力可完成，均仰賴世界各地擁有相同信念的教師、惠予支持的社會力量，以及持續關注、以行動親臨現場的愛樂朋友們，集體長期付出的珍貴成果。在音樂節邁向第五年的當下，我們重新審視初衷，以及對台灣古典音樂環境發展的期許，希冀能持續推動「世界在此集結」的目標，同時，亦確保所有參與其中的人員，在更多分享、更多互重、也更安全的情況下，共同體驗創造音樂的過程。

綜上所述，謹在此宣布，本屆音樂節將改由指揮家史拉特金（Leonard Slatkin）出任藝術總監，期待在其領導下，音樂節可以開啟另一個新氣象。誠摯期待大眾今後亦持續惠予我們建議與指教，讓TMAF繼續正面地向前邁進，讓這重要的文化傳承持續嘉惠更多年輕學子。