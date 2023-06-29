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5星座男是「爛草莓性格」！第1名超玻璃心說不得

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲正所謂忠言逆耳，有些星座男內心容易受傷，就跟草莓一樣。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／亞提米斯

很多女生往往不見得知道，許多男人其實也是非常容易受傷的，只是為了面子，只好把很受傷的心情往肚子裡吞，問題是有些男人的忍耐力是比較低一點的，一感覺到受傷就會翻臉不認人，也讓很多女生真的還滿傻眼的，不過只是一點小事，有這麼受不起傷嗎？就讓我們一起來看看，哪些男人是這麼樣的草莓，這麼容易受傷吧？

第五名：天蠍男

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天蠍男也是屬於頗為敏感的一個星座，只是天蠍男向來隱藏得很好，受到批評或人身攻擊時，第一時間不見得會有太過明顯的強烈表現，但是，天蠍男是典型的「君子報仇、三年不晚」的個性，會從別的地方討回他們的公道。

他們的草莓心態主要產生在一種愛競爭的想法上，正面一點看是不認輸，只是有時候這就是種連戳都不能被戳一下的心態，因為這種被批判後而必然反擊的態度，其實就是「惱羞成怒」的表現，天蠍男一部份有仇必報的心態只能說是太容易受傷所造成的。

第四名：處女男

處女男也還滿草莓的，他們本身就是對自己要求還滿高的一個星座，但是面對別人對他們的要求，處女男會盡可能的虛心接受，但問題是心裡總是會碎碎唸，自己已經這麼努力了，為什麼還要接受這麼多「有的沒的」的指教。

特別是遇上了處女男很有自信的事物，這通常都是處女男很努力所打造出來的，花盡心思也很努力的成果，如果還被情人或是喜歡的人所排斥，很多處女男是會非常失落的，甚至會變臉或是鬧失蹤的狀況，讓人傻眼向來穩定的處女男怎麼會這麼草莓？

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲雙子男沒辦法承受太多對自己的批評。（示意圖／pakutaso）

第三名：雙子男

看起來非常的靈巧聰明的雙子男也很草莓嗎？是的，他們是屬於隱藏性的草莓心態，很多時候，雙子男並不會很正面的去聊自己的事，而是會旁敲側擊的去問別人對他們的觀感，只是越聽容易越火大，因為雙子男真的沒辦法承受太多對自己的批評。

他們非常習慣的去把這些批評用借力使力的方式，或是半開玩笑、找個理由化解掉，口才良好其實是雙子男的優點，可是一旦沒辦法用口才把這些「他們認為的攻擊」給消化掉時，雙子男就會變得很陰沉或是暴怒，他們是雙子，所以總是極端了點。

第二名：獅子男

獅子男也很草莓，這種草莓心態多半展現在對自己的外表上頭，不管長得稱不稱頭，獅子男都會很努力讓自己看起來很帥、很潮、很體面，然而這也是他們最脆弱的罩門，有些獅子男一旦沒有受到「他心裡覺得應該有的讚美」時，就會很受傷。

如果妳傻到去批評獅子男穿得很糟糕或是髮型剪得很不良，那有些反應很大的獅子男恐怕會有種萬箭穿心的感受，有些臉皮太薄的獅子男更是會大翻臉的回擊，讓許多女生實在是很錯愕，明明就是獅子男自己來問好不好看，為什麼他要抓狂呢？

第一名：巨蟹男

巨蟹男的草莓心態恐怕是很多女生都已經領教過的，他們的心情就像是月亮，初一十五不一樣，而且有些從臉色就可以看得出來了，他們是隱藏性的大男人，可以說是很不喜歡被批評，但是又喜歡表現出自己大肚能容的樣子，事實上根本是相反。

他們有非常多的「眉眉角角」，講話講得直接一點就很容易不小心傷害到他們脆弱的心靈，而且在情感層面上，他們幾乎是無法被批評的，因此常常很多人與巨蟹男談戀愛後才知道，原來他們的心這麼的草莓、這麼容易受傷，這麼需要女人安慰。

本文經授權轉自：亞提米斯

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