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義大世界、大立遊樂場...高雄7大兒童設施全面安檢　結果出爐

▲▼義大世界、大立遊樂場...高雄7大兒童設施全面安檢，結果出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲義大世界、大立遊樂場等高雄7大兒童設施，工務局已完成全面安檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

暑假將至，遊樂園幾乎成為兒童與家長們假期首選！為了讓民眾在充滿期待的暑假期間可以安心在機械遊樂設施場所遊玩，高市府工務局6月會同台灣省機械技師公會、中華民國電機技師公會及土木技師公會技師執行全面安全檢查，檢查結果皆符合規定。

針對高雄市7處兒童機械遊樂設施場所，包含義大遊樂世界、大魯閣賽道樂園、大立遊樂場、夢時代摩天輪、快樂100空中樂園、棧貳庫旋轉木馬、哈瑪星駁二線小火車等，工務局於今年6月間，會同相關技師公會進行機械遊樂設施內部機電設備及機械構造兩部分檢查。

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▲▼義大世界、大立遊樂場...高雄7大兒童設施全面安檢，結果出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼經全面檢查，7處場所的機械遊樂設施，檢查結果皆符合規定。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼義大世界、大立遊樂場...高雄7大兒童設施全面安檢，結果出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

包含電氣（箱）設備檢查及接地測試、現場實施運轉測試設施等相關機件功能是否正常運作，以及檢查業者日常是否有落實維護保養作業。經全面檢查，7處場所的機械遊樂設施，檢查結果皆符合規定。

工務局表示，已請業者加強日常維護作業，確保機械遊樂設施穩定運作，並且按照每項設施緊急避難措施標準作業流程，加強現場專業操作人員緊急避難操作流程訓練，以確保遊客享受機械設施的娛樂品質，也保障遊樂期間的安全。

工務局呼籲，遊客應遵照現場專業人員的操作指示及維持進出動線秩序，且注意自身安全，也提醒市民朋友前往人潮眾多的遊樂場所，要注意自身的健康。

工務局後續將不定期督導業者做好平日保養，以確保機械遊樂設施安全運轉，讓市民渡過安全又愉快的假期。

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