有豬肉蛋吐司盒、特調紅茶牛奶！　「真芳早餐」超商就能吃到了　

▲台北人氣早餐「真芳」超商就能吃到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

真芳早餐超商就能吃到了！有超商強勢找來被封為「台北必吃早餐店」的「真芳」跨界聯名，一口氣推出7款限定美食，其中，必吃「豬肉蛋吐司盒」，直接還原店內招牌碳烤吐司，大口咬下吃得到豬肉漢堡排搭配烤荷包蛋、起司片，罪惡爆表，除外還有花生煉乳系列烘焙蛋糕、紅茶牛奶系列飲品等，鹹甜滋味一次滿足。

▲必吃夾著手打豬肉漢堡排、烤荷包蛋、起司片的豬肉蛋吐司盒。

「全家X真芳」跨界聯名打造7款限定美味，首推「豬肉蛋吐司盒」，是手打豬肉漢堡排搭配烤荷包蛋、起司片的組合，輕鬆加熱就能吃，彷彿現做的口感讓人忍不住一口接一口，再來的花生煉乳系列烘焙品，必吃「花生煉乳泡芙捲蛋糕」，是福源花生醬結合飛燕煉乳，搭配柔軟蛋糕體及外層泡芙皮，口感超豐富，還有牛奶吐司厚片塗抹花生醬、煉乳焦糖奶油，再撒上花生角的「花生煉乳厚片」，以及選用雲林契作花生、飛燕煉乳及天然奶油調製成柔軟內餡的「花生煉乳軟法」，通通超欠吃。

▲紅茶牛奶系列有甜點飲品選擇。

加碼也把真芳招牌「紅茶牛奶」作為創意發想推出「紅茶牛奶蛋糕捲」，使用日月潭紅茶、決明大麥古早味紅茶配方入料，並搭配鮮乳坊鮮乳製成，茶香、奶香十足，同步還能搶喝「真芳特調紅茶牛奶」、「真芳鮮紅茶」，即日起於全門市正式開賣。

▲7-11推出全新品牌「莎拉沐Salad Mood」。

另，沙拉控也有福了，7-11近日也推出全新品牌「莎拉沐Salad Mood」，首波有2款新品等吃，包括「普羅旺斯風味乾酪火腿沙拉」、「芝麻葉海鮮佐義式油醋沙拉」，使用以溫室水耕栽培的荷蘭頂級品種Salanova溫室萵苣、圓葉芝麻葉等共8種新鮮生菜完美調配，佐以義大利巴薩米克葡萄酒醋、100%義大利PURE橄欖油調製出的清爽沙拉醬，再搭配3種主食，豐富到不行，即日起於台北市250間門市限定開賣。