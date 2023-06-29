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網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

▲▼網美爆「YT團體團長」偷拍性愛片　在天母工作室放給大家看。（圖／翻攝星宣IG）

▲網紅「星宣」。（圖／翻攝星宣IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「星宣」29日深夜發文，控訴過去跟某YouTuber團體合作，與該團的團長發生多次關係，卻慘遭偷拍性愛過程。然而，這名團長還將兩人的私密影片在天母工作室內撥放給其他團體成員觀看並嬉笑炫耀，讓她不忍怒告，「這些日子，看著一個個原形畢露、血淋淋的案例，眼淚停不下來，我才知道我不是一個人在承受這些。我要面對，我沒有什麼可以失去的了，他永遠活在我最恐懼的記憶中。」

星宣表示，她2018年8月因錄製網路節目而與某YouTuber團體的團長結識，後續合作拍攝MV及影片，並在不知情對方有女友的情況下接受對方的示好，多次答應邀約到大直某汽車旅館、天母區的工作室發生性行為。

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事後雙方斷聯，星宣卻從朋友口中聽到消息，原來該名團長當初在未經同意的情況下，偷拍攝兩人的性愛過程，「還在天母工作室將竊錄的影片，分享給當時在場之團體成員觀看並嬉笑炫耀」。

星宣坦言，知道這件事後她每天都無法好好休息，擔心影片外流或被上傳，最後該團體一名內部人員願意提供協助並幫忙取得證據，讓她鼓起勇氣面對並提出刑事告訴。

此外，星宣轉述內部人說法，該團長除了有星宣的影片之外，疑似還有多名網紅、藝人及粉絲的偷拍影片，更多次將影片分享給其他人觀看、開口嘲諷。

星宣全文如下：

過去這一個月，是我最折磨的一段時間。
在五月的某個場合，又遇到了他，當下整個被恐懼吞噬，又鼓起勇氣想和憎恨的他對質。
我做不到。
訊息傳了出去，變成冠冕堂皇的話，我還活在陰霾之中。
我好無助。
被利用、被騷擾、被切割、被中傷。
試著去看了心理醫生，想讓這幾年的狀況得到一個解答，甚至是一個解脫。
那段時間，所處的環境真的太骯髒，我不是咎由自取，而是所見所聞都在崩壞。
還有好多比我年輕的女孩，都進到那「哺乳室」內，憑人宰割；我在淫威之下，動彈不得。
被強吻、強制著，我就是他的玩物，沒有人可以訴說。
這些日子，看著一個個原形畢露、血淋淋的案例，眼淚停不下來，我才知道我不是一個人在承受這些。
我要面對，我沒有什麼可以失去的了，他永遠活在我最恐懼的記憶中。
現實該說的都在聲明函中了，但在反覆的噩夢中，我還是想輕聲細語對他說：
「我很窮，只有夢；我把我的夢鋪在你腳下；請輕輕踩啊，因為你踩的是我的夢。」—葉慈
在那裡受傷的孩子，我們一起逃出來，好嗎？

▲▼網美爆「YT團體團長」偷拍性愛片　在天母工作室放給大家看。（圖／翻攝星宣IG）

▲▼網美爆「YT團體團長」偷拍性愛片　在天母工作室放給大家看。（圖／翻攝星宣IG）

▲▼網美爆「YT團體團長」偷拍性愛片　在天母工作室放給大家看。（圖／翻攝星宣IG）

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