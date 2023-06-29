「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

▲大牙（中）、郭源元（右）先後跳出來指控黑人性騷，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／陳建州、大牙、郭源元）

記者柯沛辰／綜合報導

女星「大牙」（周宜霈）近日發文痛訴2012年遭「黑人」陳建州性騷，被對方揚言提告、求償1000萬元。沒想到「微風女神」郭源元也出面指控黑人性騷，強調「我不想讓大牙只有一個人」。對此，律師李怡貞發文喊話受害者，列出4個不怕，「請妳們要站出來，我們大家會接住妳們。」

郭源元28日在社群平台發文，公開指控陳建州兩度對她性騷擾，一次是被抱到對方腿上索吻，一次則是在男方家中被撲倒，她坦言至今回想起來還是很痛苦，對陳建州「已經不存在原諒或不原諒」，但現在之所以決定說出來，「我不想讓大牙只有一個人」。

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范瑋琪則提出3點反駁，強調自己懷孕期間幾乎不曾離開過家裡，中間只出門過5次，而且每一次黑人都全程在身邊，間接澄清陳建州不可能有機會單獨帶女生回家。她指出，自己舊家「只有一張床，沒有所謂的另外一張床」，且「黑人滴酒不沾」，質疑郭源元所說的「被拋到另一張床上」和被強迫喝威士忌的說法。

▲范瑋琪力挺老公，發出3點質疑護愛。（圖／翻攝自微博）

不過，網友隨手Google「范瑋琪懷孕」、翻閱IG，就發現范瑋琪除了自己提到的婚禮、聚會，還曾到錄音室準備專輯、現身歌手好友活動、拍廣告、跟姐妹淘喝下午茶等，似乎不只出門5次。

對此，律師李怡貞發文喊話，違憲手法不怕（編按：黑人要求刊登道歉啟事違憲），范六棟一張床不怕（范范在民生社區有6棟房子出租），律師不怕（不要怕沒律師幫），法院不怕（不要怕官司），「請妳們要站出來。我們大家會接住妳們。檢討被害人的爛帳號小帳號不用管，實際上都是阿孬爛咖爾爾。」