8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

▲網紅馮語婷29日爆出好友被NONO（陳宣裕）性侵的相關照片及對話紀錄。（圖／翻攝馮語婷臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅馮語婷爆出好友被NONO（陳宣裕）性侵的往事，並附上對話截圖，以及被摸大腿的照片，被網友大讚正義。據了解，馮語婷喜歡評論時事、做梗圖，過去評論網紅鳳梨（吳泓逸）時與許多網友筆戰，被PTT鄉民封為「新一代女戰神」。

馮語婷以縝密的邏輯、高強的肉搜能力及製作梗圖等，時常在爆系社團發文評論時事，且主要針對鳳梨（吳泓逸）、郭鬼鬼及鬼才阿水等3人。過去鳳梨與Joeman合作拍89題材時，馮語婷也發文大罵，進而與許多網友在留言區大戰，包含嗆89的刺青是青苔、髮型都類似等。而該文及馮語婷的留言也被截圖轉至PTT，被鄉民譽為「新一代女戰神」。

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▲▼8圖揭發NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂 舌戰群猴嘴爆8+9。（圖／翻攝PTT，下同）



網友看完紛紛留言，「嗆得超好笑，來去搜她FB挺一下XD」、「今天很嗆是吧.jpg」「被青苔戳到笑點，肚子好痛XD」「這女的有料耶」、「人身攻擊會被吉吧」、「這女戰神耶，嘴也是挺抽臭的（稱讚」、「回得好好笑，又不帶髒字」。

此後，馮語婷4.1萬的臉書帳號被網友檢舉到停權，隨後開設同名個人粉專，並於29日將NONO色狼相簿公開，代替被害者發聲，「我上一篇爆料NONO是幫受害者發聲，不是我啊」、「我沒有想紅也不想上節目，也不想被訪問，也不是公關公司。謝謝各位記者的私訊與邀約，我只是一位喜歡評論時事做梗圖的女生」。