護樹團體轟漢翔擴建航太園區將毀森林　3張舊照反曝「可砍原因」





▲護樹團體質疑漢翔選址「將毀森林」，結果環評未過，要求補正再審。（圖／翻攝自高雄好過日）

記者賴文萱／高雄報導

漢翔發動機科技產業園區上周進行環評初審，園區面積24公頃，向台糖承租土地，從事航空發動機相關生產，但護樹團體質疑漢翔選址「將毀森林」，結果環評未過，要求補正再審。對此，臉書粉專「高雄好過日」直言，護樹團體口中的「自然森林」，十年前還是一片廢棄農地，進一步探究更發現，台糖人造林原本造林的目的和契約內容，是「可以砍掉」的。

針對漢翔擴建岡山園區環評爭議，「高雄好過日」從園區背景開始分析，漢翔是國內唯一能製造飛機與發動機的廠商，例如F-CK-1戰機、T-5勇鷹高教機「國機國造」以及F-16V升級，就是漢翔承製，是台灣最重要的航太與國防工業公司。

隨著後疫情時代航空產業復甦，以及國際情勢下全球國防產業規模均擴大，漢翔的業務未來必定持續加重。針對下一代戰機引擎，漢翔也持續執行「織女星」先進發動機專案，發動機廠區的擴充對國防與產業發展都有相當重要性。從空拍圖來看，漢翔原有廠區廠房近年陸續蓋滿，勢必得另覓新址擴充。

針對護樹團體質疑漢翔「現有橋科不用」的說法，台灣好過日直言「相當有問題」，因為漢翔選這塊地，就是緊鄰現有廠區，岡山廠和一般產業園區不同，是「漢翔專用園區」，有警衛駐防管制，不是像科學園區任何人都可以進去散步的，有軍事敏感性。若漢翔擴充自有園區若處處受阻，也可能會影響航太產業與國防自主產能的擴充。

▼護樹團體口中的「自然森林」，十年前還是一片廢棄農地，大概2009年之後開始種下樹苗，約10年後已長成「森林」模樣。（圖／翻攝自高雄好過日）

不過，護樹團體質疑，漢翔選址將破壞24公頃森林，和大崗山風景區崗山之眼旁的「農地景觀」與「淺山生態廊道」，尤其已是多層次森林，具有豐富生態，就像是一座「自然森林」。

但高雄好過日點出問題在於，護樹團體口中的「自然森林」，十年前還是一片廢棄農地，大概2009年之後開始種下樹苗，約10年後已長成「森林」模樣。如果繼續探究，更會發現，台糖人造林原本造林的目的和契約內容，就是「可以砍掉」的。

高雄好過日表示，在政策層面上，可以針對國土計畫中產業儲備用地的選擇、近山帶恢復林相、人造林的維護與疏伐永續利用等議題，進行結構性的討論。萬公頃人造林地，應該哪些要保留不動，哪些可以轉做他用，哪些改善維護方式疏伐循環，這是可以通盤檢討的。

但看到「人造林」被砍伐，就比擬成「天然森林」予以反對，或是渲染毀林，高雄好過日認為，這是誤導性的討論方式，對於促進綠化減碳的努力並非好事。那這樣，有土地的人都要小心不要在上面亂種樹，不然十年後只要樹長大，護樹團體會跑來私有地說這是珍貴樹木禁止開發，如此矯枉過正，對植樹綠化的推動並非好事。

在增加綠覆率、保留帶狀綠廊緩衝區、以其他方式做好減碳植樹抵換的前提之下，漢翔在岡山擴廠，對我國空防和航太產業實在非常重要，希望環評委員能促成漢翔儘速改善園區設計，達成生態與生產雙贏。