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高雄大型演唱經濟大爆發！遭質疑缺中型能量　文化局回應了

▲高雄1-4月共有23場大型演唱會。（圖／翻攝自高雄副市長史哲臉書）

▲高雄1-4月共有23場次大型演唱會。（圖／翻攝自高雄副市長史哲臉書）

記者許宥孺／高雄報導

2023上半年高雄大型演唱會不間斷，不過青年組織《高雄好過日》點出仍缺少「中堅型」商演能量，海音館利用率仍不足。對此，文化局指出，2022年下半年，海音館使用率達62.5%，在疫情下實屬不易；現在後疫情復甦，演唱經濟春信已到來，將以大帶中、小拚中戰略，帶動流行音樂產業發展。

上半年的高雄很熱鬧，光是1-4月就有9場演唱會，總共23場次，預計能吸引42萬名觀眾入場。分別有伍佰、滅火器、美秀集團、新好男孩、西城男孩、BLACKPINK、張惠妹、大港開唱和五月天。

▲高雄好過日點出，高雄仍缺乏中型演唱會。（圖／翻攝自高雄好過日臉書）

▲高雄好過日點出，高雄仍缺乏中型演唱會。（圖／翻攝自高雄好過日臉書）

高雄好過日表示，這23場次演場會中，大部分均是破萬人規模的大型演唱會，而在成熟市場中，應該作為主力的中型演唱會，為數卻不多。滅火器、美秀集團在流行音樂中心這3場，也都不是用5000人量級的海音館，而是1000人量級的livewarehouse和鯨魚館。

高雄好過日指出，這顯示，海音館的利用率仍然不足，且缺乏活躍的「中堅型」商演能量。若只靠「天團」等級藝人來高雄舉辦演唱會，雖然短期能賺進周邊大量觀光財，但離成熟的在地流行音樂生態仍相去甚遠。

▲高市府於海音館推出「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高市府於海音館推出「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，高雄市文化局長王文翠表示，受到疫情影響，近年許多國際大型音樂活動紛紛延期或停辦，不過高流自後疫情時代陸續積極推出多檔精彩節目及演唱會，包括「真愛秀・藍寶石大歌廳」、「TAKAO ROCK打狗祭」、「下酒祭」、「2023高雄跨年高流幸福式演唱會」等；更有多位知名藝人如：ELLA、蘇慧倫、原子少年、李玖哲、周蕙、麋先生等已陸續在高流舉辦演唱會帶來一場場精彩演出，高流海音館使用率更達62.5%，且幾乎皆為售票節目。

文化局表示，高流海音館如同做為歌手挑戰高雄巨蛋的中介場地，並期待以「大場帶小場、小場挑戰中場」歡迎各方團隊和表演者來高雄推出各式節目。高雄有全台灣最完善的現場演出展演場地，從可以容納5萬位觀眾的世運主場館、1萬位觀眾的高雄巨蛋、5000位觀眾的高雄流行音樂中心海音館、1200位觀眾的LIVEWAREHOUSE等等。

▲高市府於高流舉辦「TAKAO ROCK打狗祭」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高市府於高流舉辦「TAKAO ROCK打狗祭」。（圖／記者許宥孺翻攝）

文化局也表示，疫後復甦，因應音樂活動浪潮來臨，高雄將再次啟動延長賽模式，更將準備要化身不夜城，好好的來推動聽完演唱會後的夜經濟，要讓大家在高雄玩好玩滿、買好買滿、吃好吃滿、住好住滿。

文化局也說明，請大家見諒海音館許多場次還不到公佈時間，相關訊息暫時還不能對外公告，請大家一同期待，文化局以及高流將盡其可能的協助流行音樂界，期讓流行音樂產業現場演出的復興從高流開始。

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