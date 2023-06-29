「一天10名槍刀傷是常態！」無國界醫生難民營救產婦　小孩跟他名

▲夏肇聰醫生在南蘇丹班提烏的無國界醫生醫院內巡視病房。（圖／Peter Caton／無國界醫生提供）

記者嚴云岑／台北報導

小兒外傷科醫師夏肇聰是香港人，高中看到無國界醫生宣傳後立志從醫，進而來台踏上學醫之路。在台灣磨練10年後，終於在2022年首次踏進南蘇丹難民營，在有限的醫療資源下救治傷者與孩童，還曾經幫難產婦接生，媽媽將新生兒取「同名」致謝，就算現已完成任務回台，他的名字依然長存於難民心中。

每年6月20日是世界難民日，今年2月發生土耳其大地震、5月又爆蘇丹衝突，以致有1.1億人被迫離家。無國界醫生基金會今（29）日舉行媒體交流會，請來醫師與後勤人員分享各地作為，希望喚起國人人道意識，關注難民現況。

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「在南蘇丹做的事跟台灣一樣，只是疾病性質、器材很不一樣。」夏肇聰分別在2022年與今年4、5月被派往南蘇丹難民營，身為營地裡唯一外科醫師，出任務期間需要24小時待命，但生性樂觀的他從不喊苦，還為了病患特別「保護雙手」，休閒時只敢看書、聽音樂，偶爾也會為了醫療需求，當場發明針筒抽吸、塑膠手套充氣「醫材」，幫助病患度過難關。

▲自2023年4月15日蘇丹爆發衝突以來，越來越多的病人湧入巴沙爾（Bashair）醫院，因為這是喀土穆（Khartoum）南部少數仍運作中的醫院。（圖／MSF/Ala Kheir／無國界醫生提供）

今年4月15日蘇丹共和國武裝衝突升級，超過250萬人被迫流離失所，其中超過50萬人跨境到周邊國家，南蘇丹就收容了10萬人，不少人在逃難過程中也受了傷。

「這裡一天處理的槍刀傷，比在台灣10年還多。」夏肇聰提到，在南蘇丹期間，一天收治10名槍傷患是常態，且有不少難民是趁停火空檔跑來就醫，多虧具醫療背景難民幫忙處理手術器械、照顧病人，才能維持醫療正常運轉。

在南蘇丹出任務中，夏肇聰印象最深刻的是幫難民產婦接生過程，得知第一個小孩因難產過世，便選擇以剖腹產接生。由於手術過程為半身麻醉，媽媽聽嬰兒哭啼聲後，轉頭就問一旁助產士，「醫生叫什麼名字？」得知後便以夏肇聰的英文名Marco命名，以感謝他用手把小孩帶到世上。

▲自2023年4月15日蘇丹爆發衝突以來，超過250萬人被迫流離失所，當中超過50萬人跨境到周邊國家，包括查德、中非共和國、南蘇丹等，現已有12萬7千人逃到南蘇丹。（圖／Nasir Ghafoor／無國界醫生提供）

夏肇聰笑道，那陣子自己到病房都被喊，「Marco你快去看Marco！」新生命的降生不僅為苦難的難民營照進希望，同名吶喊也縮減了醫療服務者和當地居民的距離。在第一次任務期滿離開後，夏肇聰與難民同事都成了朋友，今年再度前往「看老朋友」，原本要給小孩子吃的糖果、零食在病房就先被一掃而空，也讓他感到無奈又好笑。

台灣無國界醫生基金會成立以來，共有15人出任務，除了一名後勤人員外，其餘14人都是醫療人員。夏肇聰表示，每次結束2個月多任務回台後，都覺得要更珍惜資源、時間與身邊的人，「因為有些同事、朋友，就在衝突中往生了」。他也強調，關注難民不一定要出錢，「但可以多看看、多了解，知道世界上有這麼一批人就好。」

▲夏肇聰醫師分享在南蘇丹難民營出任務經驗。（圖／記者嚴云岑攝）