撿拾漂流木大鬆綁！林管處辦理檢查站演練　最新撿拾攻略曝

▲成功站李國維技正說明自由撿拾公告相關規定。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

颱風或豪雨過後，常導致河口或海岸出現漂流木，在兼顧民眾有撿拾作為薪材慣習或木藝創作需求與強化木材溯源管理下，漂流木撿拾相關規定大幅鬆綁，自由撿拾鬆綁為「從指定日起至下次陸上颱風警報或豪雨特報時為止」開放撿拾，也就是除了在天災後政府單位進行緊急清運及註記國有漂流木作業期間以外，其餘時間民眾皆可自由徒手撿拾。

為讓各權責機關瞭解行政院農業委員會民國111年5月9日修正「處理天然災害漂流木應注意事項」規定及林管處對漂流木處理與登記相關流程，台東林區管理處成功工作站於27日假成功鎮南端遊客服務中心停車場辦理漂流木檢查站演練，邀請各公所、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊台東分隊、海洋委員會海巡署東部分署、交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、台東縣政府等各相關機關一同參與演練，並以不同情境來模擬現場狀況，讓各機關同仁更熟悉處理作業程序，提升漂流木處理效率。

台東林區管理處呼籲民眾，如於公告自由撿拾期間撿拾漂流木，不論是否為貴重木（紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、台灣櫸、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿），請主動到各工作站辦理登記，如檢查無國、公有記號烙印，請記得索取「拾得漂流木搬運登記表」，載運漂流木才有保障；另撿拾漂流木如要販售營利，應依森林法第44條第1項規定，設置帳簿，記載其林產物種類、數量、出處及銷路，及依「台灣林產品生產追溯管理作業規範」申請登錄「台灣林產品生產追溯系統」，取得條碼後再行販售。

台東林管處再次呼籲正確瞭解漂流木撿拾規定，讓民眾能更安心撿拾且不必再擔心受

罰。

有關漂流木資訊也可至林務局網站／國產材專區／漂流木專區查詢 https://www.forest.gov.tw/Driftwood。