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黑人、宥勝社群「有1共通點」！醫喊怪：想達到某種目的？

▲▼黑人陳建州,宥勝。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州、宥勝之旅）

▲宥勝、黑人相繼爆出性騷擾風波後，寵妻形象全毀。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州、宥勝之旅）

記者李佳蓉／綜合報導

近日演藝圈「#Me Too」風波延燒，不少大咖男星接連被踢爆性騷擾，以「寵妻」形象聞名的黑人陳建州繼宥勝之後人設跟著翻車，不只發表聲明否認，還向大牙提告求償1000萬元。醫師謝宗學直言，現在看到在社群媒體「太刻意表現愛妻」形象都會「覺得怪怪的」，懷疑是否刻意營造人設、意圖達到某種目的。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在粉專Dr. E 小兒急診室日誌發文，指最近看著一個又一個以愛妻為人設的知名人士因Me Too破滅，他認為愛老婆這種事根本不需刻意宣揚或表現，「每天生活的點點滴滴，一起聊天、一起吃飯、一起追劇、一起睡覺、一起面對困難、一起照顧小孩…。」上述事情累加起來的「感覺」及另一半感受到的「愛」只需要彼此知道就好，「因為這才是真實的生活」。

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謝宗學坦言，現在看到太過刻意在社群媒體表現愛妻形象都會「覺得怪怪的」，心中不禁懷疑這是否為刻意塑造的人設，以意圖達到某種目的。不過，他也強調不能一竿子打翻一船人，但真實的生活就是柴米油鹽醬醋茶，「哪來這麼多粉紅泡泡？」兩人間的愛彼此知道就好，至於旁人的眼光及想法，他說一點都不重要。

▲▼黑人陳建州和老婆范瑋琪。（圖／范范范瑋琪粉絲專頁）

▲▼黑人及宥勝不時會在粉專上PO文曬恩愛。（圖／翻攝自宥勝、范范范瑋琪粉絲專頁）

▲宥勝、蕾媽。（圖／翻攝宥勝臉書）

不少網友認同謝宗學的說法，紛紛留言「同意，越是沒有的，越喜歡強調，感覺是一種微妙的人性」、「講的很好～真的這些情感是自然而然的互動，不需要宣揚」、「平日刻意經營的形象越好傷害越大…」、「真正重要的東西是肉眼看不見的，要用心感受！真的無須刻意營造」、「演出來的十之八九都是人設」。

回顧整起事件，「黑人」陳建州遭「大牙」周宜霈指控於2012年性騷擾後，昨（28）日發出聲明對大牙提告，求償1千萬元並要求公開道歉。當晚郭源元也出面指控被陳建州性騷擾2次，一次是被抱到腿上強迫索吻，一次則是在范瑋琪懷孕期間，被陳建州以有東西要贈送為由，帶到家裡試圖侵犯未遂。她坦言現在已經沒有證據留下，但還是決定說出，「原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」黑人隨後則透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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