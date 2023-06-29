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黑澀會美眉誰最頂？　網友秒點名「她」：現在還超級正

大牙指控前老闆黑人陳建州曾對她性騷擾，引起網友熱議當年黑澀會美眉誰最頂。（翻攝臉書粉專「黑澀會美眉」、「小薰-黃瀞怡」）

▲大牙指控前老闆黑人陳建州曾對她性騷擾，引起網友熱議當年黑澀會美眉誰最頂。（翻攝臉書粉專「黑澀會美眉」、「小薰-黃瀞怡」）

圖文／鏡週刊

周宜霈（大牙）爆料遭陳建州（黑人）性騷擾，震撼演藝圈，黑人雖然立刻發出聲明否認，但仍無法平息外界的關注。因《我愛黑澀會》節目走紅的大牙，讓不少網友回想起當年黑澀會妹妹，在PTT熱烈討論「黑澀會妹妹誰最頂？」

「我愛黑澀會」是許多女星的出道節目，其中不少人現在仍在演藝圈發展，一名網友好奇地在PTT發文討論目前哪個黑澀會妹妹發展最好、最美，不少網友被勾起當年追星回憶，紛紛留言狂推自己心中的最正人選。

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網友一面倒認為小薰是當年最正的黑澀會美眉。（翻攝臉書粉專「小薰-黃瀞怡」）

▲網友一面倒認為小薰是當年最正的黑澀會美眉。（翻攝臉書粉專「小薰-黃瀞怡」）

多數網友一面倒首推小薰（黃瀞怡），目前轉型當演員的小薰被一致認為「現在發展最好」「小薰最正，氣質跟其他人不一樣，當時都找她演主角」，許多鄉民都認證小薰最美，表示「那時候怎麼看都覺得小薰好美，但人氣普通」「以前很流行妹妹頭跟蓬蓬頭，很少像小薰這種黑長直清秀的，當時跟現在看都一樣很頂」「小薰，現在看還是覺得超級正」。

藝人洪詩、昆凌、鬼鬼等人都是從《我愛黑澀會》節目走紅。（翻攝臉書粉專「小薰-黃瀞怡」、「吳映潔 Gemma Wu」、「昆凌」）

▲藝人洪詩、昆凌、鬼鬼等人都是從《我愛黑澀會》節目走紅。（翻攝臉書粉專「小薰-黃瀞怡」、「吳映潔 Gemma Wu」、「昆凌」）

另一位人氣很高的則是洪詩（洪詩涵），也獲得不少人力挺，「當初最紅的應該是洪詩」「洪詩正翻」「當年說到校花代名詞真的就是洪詩」。此外，還有其他女星也被網友提及，「這裡面最成功的其實是昆凌」「最有女人味的是琳恩吧」「賺最多的應該還是鬼鬼」，另外目前轉戰KOL發展的Mei Mei則被點名長相變化最大，「Meimei現在長得不太一樣，但還是很正」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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