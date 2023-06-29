黑范夫妻告大牙求償1千萬　作家轟「腦子很輕浮」：分明是在踐踏

▲陳建州、范瑋琪發表聯合聲明對大牙提告。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）



記者崔子柔／綜合報導

「黑人」陳建州遭「大牙」周宜霈指控於2012年性騷擾後，昨（28）日發出聲明對大牙提告，求償1千萬元並要求公開道歉。作家大A今（29日）凌晨則指出，「否認性騷以後還提告，壞到流氣，過氣的壞」。

有37萬人追蹤的臉書粉專「我是大A」發文指出，陳建州否認並提告的行為不是心機、手段，「有那種腦就不會被看破手腳。是嘴臉而已，欺負人的嘴臉，又壞又笨到，腦子很輕浮」，更指出就是欺人太甚，才會終於有人看不下去。

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「我是大A」提到，除了私德以外，陳建州危機處理也做得很差，「形象不是帶過美眉們的大哥哥嗎？然後提告？分明就是在踐踏啊」。

有網友留言認同，「真的，目前為止最壞，哪裡來的臉」，大A則回「我很納悶他沒看到Nono本來也是否認，後來被連環爆只好道歉嗎？是在心存僥倖什麼？還好意思提告」。

另有人回應，「黑夫妻從武漢肺炎一開始，就讓人心寒了」，大A則說，她當時對於爆出的粗口、惡意感到驚訝，後來再看到王力宏出事，被翻出徐若瑄有找王力宏和黑范到家裡，「新聞沸沸揚揚，他們冷處理很切割，喔我就懂了，薄情」。