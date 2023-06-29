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每到夏天貓皇總是毛躁不安？三菱電機「氣場大師」教你打造空氣善循環

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲夏天到了，家裡的貓皇開始變得毛躁不安起來了嗎？（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日暑氣難消，不少貓奴發現家裡的貓皇也開始坐立不安、個性變得毛躁，或總在家裡跑來跑去、找不到舒適的空間放鬆舔毛或閉眼休息，貓奴看了好心疼。向來以「匠心精神」深植人心的三菱電機，如今化身「氣場大師」，透過空調家電全系列產品，打造人與寵物都安心舒適的好環境，讓貓皇、奴才一起睡得好安心。

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲迎接悶熱難忍的夏季，更要幫毛小孩打造一個通風舒適的生活環境！

從毛孩小動作洞察「寵物居家」的不適感　
就讓三菱電機氣場大師打造人與毛孩安心共處的舒適空間
貓皇震怒，奴才當心！盡責的貓奴發現了嗎？其實貓咪是非常敏感的動物，特別容易對不舒服的環境感到焦慮與不安，任何不佳的氣味或髒亂，都會讓貓皇感到心煩意亂。然而偏偏室內空氣不佳，原因追根究底一部分也來自毛小孩自身產生的味道、皮屑與滿天飛的毛髮，這也可能是奴才與家人過敏狂哈啾的源頭。

如何讓毛孩與家人和平相處，共同擁有良好舒適的環境，是許多飼主最苦惱的事。對於不少飼主來說，想見到愛貓的萌樣又想同時擁有乾淨環境與清新空氣，這個看似遙不可及的夢想，如今就要實現。

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲三菱電機匠心打造空氣善循環，全面提升居家好氣場。

想要打造家中空氣善循環，任何細節都不容馬虎。三菱電機「氣場大師」率先整理出打造好氣場的必要5大方向，分別是溫度、濕度、流通度、潔淨度與保鮮度，力求多管齊下幫室內空氣最佳化，擁有「好的氣場」就能全面提升「家人與毛孩的感受」，一同享受滿滿的幸福與元氣，也才能為生活帶來高質感ME TIME時光。

三菱電機（圖／業者提供）

▲氣場流通的幸福空間，讓家人無時無刻都露出心滿意足的笑容。

打造舒適的家不只要乾淨，更要求舒適寧靜
氣場大師將空調家電「升級再強化」打造全天候都能舒爽休息的幸福生活
想要一踏入家中就感覺氣場煥然一新？那就先鎖定家用空調系列，主打靜悄悄的「靜音大師空調」以僅19分貝超靜音運轉，潔淨安靜的氣流讓人類與毛孩都能享受舒適好氣場。獨家易拆易清設計，透過簡易拆卸並有效清潔保養，讓家裡省下約30％的電費。再搭配「全熱交換器」，24小時都能將好空氣導入室內、壞空氣強制get out，室內室外一樣通風舒爽。

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲全新推出的「空氣清淨除濕機」，除濕、除臭、空氣清淨三效合一，根據環境自動調整適宜的除濕與空氣清淨模式，為貓咪打造最適宜的居住空間。

另外，再搭配三菱電機全新推出的「空氣清淨除濕機」，特別針對台灣潮濕黏膩的空氣，為家中的濕度與空氣潔淨度做好控管，同時清除毛屑、帶走異味，讓毛孩不會因為悶濕而導致跳蚤上身或是染上濕疹等皮膚病，相對靜音低分貝的運轉設計，也要讓家人與貓皇都能舒服休息不被噪音干擾。

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲能精準控溫、保持食材新鮮營養的冰箱，要守護貓咪的腸胃健康。

然而，天真的奴才以為調節空氣流通就夠了嗎？其實家中還有一處惡氣製造所，也是許多人都沒發現的重點，那就是——冰箱。現代人生活工作忙碌，常一次購買大量食物，或是把吃不完的東西通通放入冰箱，但如果沒留意存放方式，很容易就造成「冰箱味」混雜。如果再把為貓皇準備的罐頭或鮮食冰在一起，那就更不得了，因為貓的嗅覺是人類的好幾倍，味道與鮮度一有變化，就會讓牠們感受到更強烈的不適感。

無論是對人類或貓皇來說，飲食其實與空氣品質同等重要，強調能精準控溫、保持食材新鮮營養，並擁有獨家超冰保鮮技術的三菱電機電冰箱，除了能保存食物的鮮味與新鮮度，全室獨立隔間的設計更能讓食材之間不易混味，餐餐守護家人與貓皇的腸胃與健康。

最後再搭配「空清循環扇」，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，將淨化後的好空氣循環至空間每個角落，除臭效率達80%，有效抑制病毒、細菌、PM2.5高達99%！以加倍的效率有感解決毛小孩的異味、掉毛與落塵問題，讓家中空氣更潔淨，人類家人也不用再擔心貓砂、動物異味，每天都能自在幸福地大口呼吸。

貓,貓皇,貓奴,三菱電機,氣場大師,新屋貓舍（圖／業者提供）

▲三菱電機與新屋貓舍開立了12堂貓咪日常照護課程，要把「循環好氣場」的概念帶入每個家庭。

浪愛友善循環！貓奴職前訓練營上課囉！
邀請寵物專家及貓舍義工實作教學　與貓奴一同建立更友好的善循環空間
致力將美好氣場帶進每個家庭的三菱電機，不只解決眾多家庭的毛躁危機，也非常熱心於公益，近期與「新屋貓舍義工團」合作，透過旗下多款明星產品的獨家專利技術，為義工與浪浪們打造最適宜的溫度、濕度、流通度、潔淨度與保鮮度，不僅義工在清潔時感覺到粉塵與貓毛大幅減少，來到貓舍與貓咪提前互動的認養人，也感受到原來無論是獨寵或是多寵環境，只要擁有「清淨循環」的觀念，就能全面提升家中空間的好氣場！

為此，三菱電機與新屋貓舍也開立了12堂貓咪日常照護課程，除了要讓更多貓奴學會正確的照護知識，也要透過「循環好氣場」的概念打破一般人認為貓多必臭的錯誤觀念，更了解如何創造人寵友善共居的良好環境！課程將會與多名寵物專家合作，從日常照護到預先認識常見疾病，幫助貓奴獲得具體且清晰的知識，甚至懂得進一步升級家裡的大小家電，為敏感的毛小孩打造能有效排除異味、除霉抑菌的居住空間，讓人類家人也一同受惠，從此生活在更健康愜意的「善循環」中。

雖然說空氣「無色無味看不到」，但身為一個稱職的毛孩主人，一定要學會「讀懂」家中空氣！若是不知道該怎麼做，除了報名「貓奴職前訓練營」外，還可以直接迎請三菱電機「氣場大師」在家坐鎮，藉由滿足溫度、濕度、潔淨度、流通度及保鮮度等5大生活面向，讓貓奴不僅從起床到就寢都能大口呼吸新鮮空氣，全天候24小時也都「看得見」毛孩放心家中活蹦亂跳、舒適自得的模樣，而這就是完美居家好氣場的最好證明。

立即了解，三菱電機氣場大師
https://bit.ly/3JwDjjy

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