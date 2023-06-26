美式下殺28元、拿鐵買2送1！　4大超商「開工咖啡優惠」懶人包

▲4大超商開工優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完4天連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「開工限定優惠」，不僅有大杯美式、拿鐵爽喝買2送1，還有一系列咖啡優惠組合，像是單品咖啡下殺54折、單杯美式只要28元等，並開放寄杯、冷熱互換，上班族肯定要把握機會囤一波。

●7-11

7-11今（26）日、明（27）日於OPEN POINT APP行動隨時取祭出「咖啡優惠組合」，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式買5送2特價225元」、「CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元」、「CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元」、「CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元」及「CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式／檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元」。

●全家

全家今（26）日於APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯單品美式／大杯單品拿鐵同品項2杯119元」優惠，最低下殺54折起，且開放寄杯、冷熱互換，每人限購2組，兌換期限為7月31日前。

▲OK mart大杯美式、拿鐵買2送1。

●萊爾富

萊爾富今（26）日、明（27）日於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café大杯美式買8送5」、「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，並開放冰熱任選，最多現省225元，兌換期限為3個月。

●OK mart

OK mart今（26）日於全門市祭出限時1天「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送1」優惠，加碼至6月28前還有「西西里咖啡單杯8折喝」。