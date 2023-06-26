力抗少子化衝擊　私校推「睡衣班、藥護班」再送百萬獎學金

▲常春藤高中校長陳越明（下）表示，為了減少少子化衝擊，校方推出「睡衣班」，贈送百萬獎學金，吸引新生。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

隨著少子化愈來愈嚴重，私立學校無不挖空心思招生求生存，常春藤中學就推出「睡衣班」方案，只要通過校方體驗營，新生只要揹著包包就能上學，一毛錢都不用付，1年20個名額，大受經濟弱、成績好的家長好評；青年高中則設立「藥護班」，畢業即就業，甚至依會考成績，最高給予100萬元獎學金，同樣受到家長青睞。

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常春藤高中校長陳越明說，面對少子化衝擊以及AI時代的來臨，現代教育必須求新求變，教學要豐富多元還要有趣，學校老師的責任就是透過不同的學習活動，全力為孩子們找尋機會，以關懷跟陪伴引導孩子迎接未來的挑戰。

常中為了吸引更多優秀學生就讀，推出全台灣唯一的睡衣入學制，所謂的睡衣入學，就是鼓勵學子們在沒有經濟壓力的情況之下認真學習，從學校體驗營的學生當中，挑選出20名優秀學生，不僅學雜費全免、制服全免、住宿費全免、三餐伙食費全免，換句話說，學生只要帶著自己日常用品就可來上學。

常春藤高中2000年8月1日創校，校園總面積高達9千坪，環境優雅，山明水秀，尤其在新團隊進駐後，斥資大筆經費，打造遍地的綠色植栽，加上校園內鳥語花香，為每個學生打開五感的情境教育，幫助學生除了追求知識、自信之外，未來更能為社會所用。

青年高中董事長蔡侑展說，各校招生一年比一年辛苦，學校因應藥師、護理師人力嚴重不足的問題，設立「藥護班」，只要順利畢業就能馬上找到工作，此外，依國中會考成績，給予從10萬至100萬元不等的獎學金，藉由重金吸引經濟差、成績好的學生，近幾年來，已收到不錯成效。