疫情下的人生轉捩點！　外送員不願回歸「社畜」生活

記者唐鎮宇、林緯平／專題報導

隨著新冠疫情全面解封，人們開始摘掉臉上的口罩，回歸正常生活，在這3年多被「蒙蔽」的日子裡，許多人被迫離開原有生活模式、工作，卻也意外找到新天地。外送員就是一明顯例子， 疫情期間外送員人數暴增3倍，突破逾18萬人，當中多人是中年而轉職，或是欲貼補家用，但隨著疫情解封，他們反而不願回歸正常朝九晚五的「社畜」生活，而是眷戀於這自由自在的外送工作。

▲林長亨在跑外送前，是擁有30年資歷的廚師（圖／記者沈君帆、梁建裕攝，下同）

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現年50歲的林長亨擁有30年餐飲經歷，於疫情前是團膳廚師，還曾經當上全台最大Buffet餐廳的行政主廚。但疫情開始後，公司先是宣布放無薪假，從一週休一天增加到一週三天，薪資瞬間縮水1/3；接著因為團膳業務減少，公司把他的上班地點，從原本走路3分鐘可達，調動到要開車40分鐘才能抵達的地方。再加上公司內部人事鬥爭嚴重，讓他決定離開工作30多年的餐飲業，轉身當起外送員。那一年，他的孩子才1歲。

▲外送員人數逐年增加。（圖／記者唐鎮宇製）*點圖可放大

談起待業那段時間，林長亨不諱言「那時候找工作滿碰壁的，因為很多店家都在縮編」，最終他在朋友建議下開始跑起外送。初期，所有事情對這位中年轉行的大叔都相當新鮮，包括幫客人送發票啦、買汽油，甚至是幫忙打老鼠、代買保險套的都有。同時由於送單時間彈性，讓林長亨能顧及生活上的所有人事物，這是過去在餐廳上班時無法做到的。

▲外送讓林長亨找到工作的熱情。

漸漸的，林長亨越跑越有心得，開始有客戶指定送單，這讓他開始思考如何將這塊「外送大餅」做大。林心想，這麼多客戶他一個人也吃不下來，不如找幾個不錯的夥伴組「車隊」，一旦他太忙案子接不完，就推薦客戶由車隊內的成員來接手。就這樣，林長亨從一位對餐飲業失望而離開的中年男子，轉身在外送業建立自己的事業。

阿偉就是林長亨車隊裡的一員，44歲的他老家在彰化，跑外送前在工地裡繪製施工圖，工作範圍主要集中於中部。但疫情時建案驟減，讓阿偉的收入受到影響，他因此不顧家人反對，毅然決然北上。「我以前在台北讀書，在這待過幾年，對這邊的街道很熟悉，加上這邊的機會比較多，就一個人上來開始跑外送」，阿偉在不到5坪的租屋處裡說到，他過慣了自由接案的工作模式，因此當沒有工地工作時，就會安排到台北跑單。

▲阿偉獨自北上租屋，在大台北地區接單跑外送。

宗翰同為車隊成員，他來跑外送雖同是因疫情期間要貼補家用，但主要是因為喜歡騎車。主業為水電小包商的他，由於平常工作壓力大，在下班後跑單不僅可以舒壓，還可以藉此發現一些新景點、餐廳，甚至是開發新客群，最重要的是這一切前提都是「油錢免費」。

▲宗翰跑外送時，也會藉機開發新的景點、美食。

跑外送，除了是個人付出多少努力，獲得多少收穫外，林長亨、阿偉、蔡宗翰都在這找到新的「人際關係」。林長亨直言，「以前職場的同事的關係有礙於升遷壓力，大家難免會有一些勾心鬥角，但跟這群夥伴司機，大家是屬於一個互助、互利的狀態」。阿偉則表示，「現在下班後有一群人能夠約吃飯，是一件很幸福的事」；蔡宗翰儘管只是把外送當兼職，但他仍相當享受因跑單所產生的「團隊情感」。

▲外送工作在疫情期間興起，也乘載許多「轉職者」的夢想。

新冠疫情後，社會起了很大的變動。外送員不願意再回去內場下廚、不願意回去坐辦公室，不願意再忍受不合理的對待，寧願到街頭頂著烈日送著一單又一單的外送。這是他們疫情後，找到與生活對抗的新方式。