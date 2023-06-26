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她等紅燈突聽巨響　下秒真的「降肉」了！萬人見慘況笑翻

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲原PO停等紅燈，結果有一顆肉包從天而降。（圖／原PO授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

行駛在路上一定要留意周邊狀況，沒想到真的「降肉」了！一名女駕駛透露，最近停等紅燈時，突然聽到一聲巨響，下秒就發現有一顆肉包從天而降，直接掉在她的引擎蓋上，內餡炸開四散，讓她相當無言。照片曝光後掀起上萬網友討論，笑說「沒看過這麼扯的！」

原PO在臉書「路上觀察學院」發文表示，當時車子開在台中市五權南路靠近高工路口，正在停等紅燈，沒想到突然聽到一聲巨響，才發現是一顆肉包從天而降。從畫面中看到，肉包似乎已經被咬過，白色麵皮上有一個缺口，裡面的肉餡因為撞擊力道過強，在引擎蓋上飛濺四散。

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原PO還原當時狀況，肉包先是擊中她的擋風玻璃，接著才掉到引擎蓋上，原本她想要加速將肉包甩掉，沒想到下秒又飛到擋風玻璃上，讓她哭笑不得。由於當下在車陣中，因此她開到停車場才清掉那顆肉包，隨後也立即洗車，碰到這種荒謬的事情，也忍不住怒罵「天降肉包…到底是哪一個白癡。」

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲原PO想加速把肉包甩掉，結果又飛到擋風玻璃上。（圖／原PO授權提供）

不少網友看到後紛紛笑說，「天降肉包於斯人也」、「誰家的肉包失蹤了」、「這車除了吃汽油還吃肉包，真環保」、「天上不只會掉餡餅，原來還有肉包」、「再來一個肉粽，就可以去簽樂透了」、「現在肉包是拿來砸車，不是砸狗了」、「用雨刷可能更精彩」、「一定是不好吃，才會被丟掉」、「比愛情從天而降還扯」、「這下真的是降肉了」。

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