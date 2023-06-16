　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外國客戶來台看廠！「乖乖全收掉」竟出事了　他驚喊：神秘力量

▲乖乖是機台守護神。（圖／張姓網友授權引用）

▲乖乖是機台守護神。（圖／張姓網友授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣知名的都市傳說「機台上放乖乖」，已成為許多行業的另類信仰。一名張姓網友就直言，汐止有間工廠，每個機台上都放有綠色乖乖，直到有回德國客戶看廠，為了避免掉麻煩的解釋，員工將乖乖全數收起來，結果真的出事了。

張姓網友在臉書粉專「路上觀察學院」提到，朋友在汐止一間工廠工作，廠裡每個機台上都放了一包綠色乖乖，連鐵捲門控制器上面也有放，「直到德國客戶來看廠時，為了避免解釋起來太麻煩，就把所有乖乖都先收起來，等看完廠再放回去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，當天廠內的空壓機突然掛掉，雖然員工很快就替換備用的上去，但還是讓人覺得不可思議。後來，德國客戶看了工廠以前的樣品紀錄照片，不禁好奇問「機台上面一包一包綠色的是什麼？」

聞言，負責接待的朋友不斷找適當的字眼解釋，像是「乖乖=be good」、「green=No trouble」等，直言這東西可以賜予任何機械設備平安喜樂。

對此，德國客戶雖然不理解，但也不太在意，只問了「可是這樣不會有嚙齒類動物（老鼠）出現嗎？」這番話瞬間突破盲點，讓原PO忍不住驚呼，「對耶？好像從來沒聽說過，有乖乖遭到老鼠毒手的。」

而網友們紛紛回應，「老鼠會吃乖乖我很確定，因為我的工作常常要用奶油椰子乖乖誘捕老鼠，整包的不吃可能是因為包裝很密封」、「因為如果乖乖被老鼠咬了，那代表工廠要滅鼠了，如果乖乖放一年自然過期都沒被咬，那就代表防蟲防鼠還有一定成效」、「綠乖乖和綠色靠得住是IT兩大信仰神器」、「我們辦公室乖乖有被老鼠咬，但吃2顆就不吃了」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
未婚夫嫖妓拍大量性愛片　她崩潰：把什麼怪物帶回家
外國客戶來台看廠！　「乖乖全收掉」竟真的出事
唐吉訶德宣布「新生店取消24小時營業」！
快訊／高雄市議員遭搜索！　200萬交保
29歲女友生了！　83歲男星當爸「一度不信自己的」
許傑輝系花老婆「社群0動靜」！　友心疼近況
餵藥案政院出手！　王必勝連夜見11家長
快訊／新北市府潑漆　犯嫌抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餵藥風波延燒！　桃園7醫院提供6歲以下幼童公費抽血檢驗

政大將移除四維堂蔣中正遺像　蔣公銅像站也更名「好漢坡站」

豪大雨釀蔬菜災損！農委會：端午節前蔬果供應充裕

「走一條不尋常的路」　慈濟公益講座與青壯年分享人生經驗

許傑輝退出演藝圈！「2類人也做錯」卻照樣活躍　他嘆：自己不封殺

餵藥案政院出手！組跨部會小組　王必勝連夜見11家長：對新北不信任

平價NET有真皮包！妹子翻吊牌「只要759元」驚呆：不是仿皮

母載他上學被撞死！重傷兒國中會考5A滿級分：謝謝天上的媽媽

外國客戶來台看廠！「乖乖全收掉」竟出事了　他驚喊：神秘力量

桃園唯一調撥車道　明起取消走入歷史

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

餵藥風波延燒！　桃園7醫院提供6歲以下幼童公費抽血檢驗

政大將移除四維堂蔣中正遺像　蔣公銅像站也更名「好漢坡站」

豪大雨釀蔬菜災損！農委會：端午節前蔬果供應充裕

「走一條不尋常的路」　慈濟公益講座與青壯年分享人生經驗

許傑輝退出演藝圈！「2類人也做錯」卻照樣活躍　他嘆：自己不封殺

餵藥案政院出手！組跨部會小組　王必勝連夜見11家長：對新北不信任

平價NET有真皮包！妹子翻吊牌「只要759元」驚呆：不是仿皮

母載他上學被撞死！重傷兒國中會考5A滿級分：謝謝天上的媽媽

外國客戶來台看廠！「乖乖全收掉」竟出事了　他驚喊：神秘力量

桃園唯一調撥車道　明起取消走入歷史

掉入惡的黑洞！童星「附身演技」詮釋崩壞童年　揭未成年性侵傷口

詐團取簿手日租4千BMW上工　外送員小巷摸「怪怪信」破解了

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

太陽欲補強鋒線　美媒點KD前隊友渡邊雄太是最佳人選

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

「納智捷改款新U6 Neo」試駕！入門價給你大空間、渦輪動力

許傑輝老婆「出差前1動作」讓尪不亂跑！　冰箱貼滿標籤：高招

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

大同股東會全面改選9席董事　董座喊「力拼明年配發股利」

雲林古坑山區連日豪雨土石鬆動　警鐵鍬排除籲人車迅速通過

生活熱門新聞

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

8縣市大雨　端午連假天氣曝！南北兩樣情

老闆兒抹布水擠牛肉麵鍋？攤商曝真相

寶可夢卡「1張收500萬台幣」玩家崩潰：賣掉了

4生肖下半年工作運爆發　升職加薪不是夢

雞排妹自爆「有伴侶公眾人物」　半夜1舉動測底線

12星座「下半年衰月」揭曉

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

3生肖財星高照！1時段1方位添財運

更多熱門

相關新聞

桃機緩坡旁有「超短電扶梯」　內行解惑

桃機緩坡旁有「超短電扶梯」　內行解惑

有網友日前在桃園機場看到短短幾階的手扶梯，可明明一旁的斜坡坡度不大，就好奇為何如此設計，便拍下照片，在「路上觀察學院」詢問，「桃機一航廈，所以這個手扶梯是幹嘛的？」貼文除了釣出內行人解答，還有不少網友笑讚，「出國要愜意，我就有搭」、「是救贖！」意外引發話題。

巴洛克式建築「3萬元起含管理」　網嘲：不吃不喝1個月可買2戶

巴洛克式建築「3萬元起含管理」　網嘲：不吃不喝1個月可買2戶

國道休息區停車被貼警告單　內行人揭1規定

國道休息區停車被貼警告單　內行人揭1規定

馬尾妹「只圍浴巾」坐機車！2.6萬人一看嗨了

馬尾妹「只圍浴巾」坐機車！2.6萬人一看嗨了

台中鍋燒夯店「不得已」公休15天！網洗版：光榮回歸

台中鍋燒夯店「不得已」公休15天！網洗版：光榮回歸

關鍵字：

乖乖乖乖文化機台放乖乖科技業路上觀察學院台灣經典零食都市傳說

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面