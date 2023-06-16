外國客戶來台看廠！「乖乖全收掉」竟出事了　他驚喊：神秘力量

▲乖乖是機台守護神。（圖／張姓網友授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣知名的都市傳說「機台上放乖乖」，已成為許多行業的另類信仰。一名張姓網友就直言，汐止有間工廠，每個機台上都放有綠色乖乖，直到有回德國客戶看廠，為了避免掉麻煩的解釋，員工將乖乖全數收起來，結果真的出事了。

張姓網友在臉書粉專「路上觀察學院」提到，朋友在汐止一間工廠工作，廠裡每個機台上都放了一包綠色乖乖，連鐵捲門控制器上面也有放，「直到德國客戶來看廠時，為了避免解釋起來太麻煩，就把所有乖乖都先收起來，等看完廠再放回去。」

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沒想到，當天廠內的空壓機突然掛掉，雖然員工很快就替換備用的上去，但還是讓人覺得不可思議。後來，德國客戶看了工廠以前的樣品紀錄照片，不禁好奇問「機台上面一包一包綠色的是什麼？」

聞言，負責接待的朋友不斷找適當的字眼解釋，像是「乖乖=be good」、「green=No trouble」等，直言這東西可以賜予任何機械設備平安喜樂。

對此，德國客戶雖然不理解，但也不太在意，只問了「可是這樣不會有嚙齒類動物（老鼠）出現嗎？」這番話瞬間突破盲點，讓原PO忍不住驚呼，「對耶？好像從來沒聽說過，有乖乖遭到老鼠毒手的。」

而網友們紛紛回應，「老鼠會吃乖乖我很確定，因為我的工作常常要用奶油椰子乖乖誘捕老鼠，整包的不吃可能是因為包裝很密封」、「因為如果乖乖被老鼠咬了，那代表工廠要滅鼠了，如果乖乖放一年自然過期都沒被咬，那就代表防蟲防鼠還有一定成效」、「綠乖乖和綠色靠得住是IT兩大信仰神器」、「我們辦公室乖乖有被老鼠咬，但吃2顆就不吃了」。