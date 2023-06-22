「將計就計」反向誘捕車手　南警保住民眾兩百萬血汗積蓄

▲台南市警六分局連續查獲詐欺面交車手現行犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局於6月18日及21日分別查獲詐欺面交車手現行犯，其中1件為菜鳥車手，第1次當車手就落網被逮，印證「歹路不可行」，另1件車手假冒文質彬彬的虛擬貨幣幣商，一見便衣圍捕，臉色大驚，舉手投降，2案合計為民眾保住了2百餘萬血汗錢，嫌犯皆依詐欺罪嫌現行犯移送偵辦。

市警第六分局大林派出所獲報，詐欺集團以投資股票為由，約定黃姓婦人於18日下午6時許，在仁德區文華路交付上百萬元現金，即派員埋伏在約定地點附近，等到謝姓取款車手現身取款，正當他專注數著白花花的鈔票洋洋得意時，埋伏警方立即上前將謝姓車手壓制逮捕。謝姓第1次當車手就被逮，印證了「歹路不可行」，「違法髒錢是有命賺、沒命花」，他包包內放置多套衣褲及替換鞋子，疑似要掩人耳目便於藏匿逃避，但仍不敵警方縝密的部署查緝。

另，鹽埕派出所於21日上午11時，在南區金華路亦埋伏查獲以投資虛擬貨幣王姓詐欺車手，雖王嫌自稱為虛擬貨幣幣商，與被害人約定交付80幾萬現金，但仍遭警方識破身分，王姓車手看似文質彬彬，坐在超商內原本一派輕鬆模樣，但看到大批警力上前圍捕時，兩眼失神，雙手投降，不知所措。2案警方皆依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

六分局長許敏能表示，因員警的努力，才能連續將詐欺車手現場逮捕，並為民眾守住2百餘萬元，對於查緝人員辛勞表達慰勉之意。