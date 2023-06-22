生死一線！　南警緊急護送突發心臟病馬來西亞籍旅客就醫搶命

▲50多歲周姓丈夫突發心臟病，太太立即向五分局警方求援，員警見狀立即駕駛巡邏車一路急駛送往署立台南醫院急救，成功從鬼門關前搶回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



馬來西亞籍夫妻21日5時許，在台南旅遊途經市警五分局北門派出所，50多歲周姓丈夫突發心臟病，太太立即向警方求援，員警見狀立即駕駛巡邏車一路急駛送往署立台南醫院急救，成功從鬼門關前搶回一命。

一對周姓的馬來西亞籍夫妻，這幾天到台南市遊玩，21日下午5時許，經過市警五分局北門派出所側門時，周先生突然急性心臟病發作，突出現全身癱軟、臉色蒼白、呼吸困難的症狀，太太立即衝進北門派出所求援，五分局北門派出所的警員歐士華和張罡豪見狀衝上前協助，由於正值端午連假期前夕，路上車流量極大，如果不能立即送醫，可能危及生命。

危急關頭，員警不假思索立即駕駛巡邏車並鳴警報器，火速將周先生送到最近的署立台南醫院，僅僅2分鐘內就趕抵醫院急診室，並協助推輪椅將周男送入急診室。周太太熱淚盈眶對員警即刻救援表示感謝，尤其在台南人生地不熟，她非常感激台南市警方立即伸出援手。

市警五分局長陳宇桓表示，北門派出所警員歐士華、張罡豪獲悉民眾可能心臟病發作，狀況十分緊急迅即研判後就駕駛巡邏車，送往最近的署立醫院搶救，避免憾事發生，處置機警果決，積極為民服務精神，足為表率，將予以表揚鼓勵。