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南韓調漲「基本工資」恐破萬韓元！無人超商擴點6倍　就業市場萎縮

▲▼南韓超商GS25推出「無人商店」，實施自動化管理，業者可透過智慧型手機遠端控管門市。（圖／CFP）

▲南韓超商GS25推出「無人商店」，實施自動化管理，業者可透過智慧型手機遠端控管門市。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年來電費、天然氣費用和各種原物料不斷上漲，使得好不容易從新冠疫情鬆口氣的自營業者們叫苦連天，如今明年度的法定最低薪資將從明（26）日開始審議，預估最低時薪恐突破1萬韓元（近新台幣237元），這將導致自營業者必須負擔更龐大的人事費用，而就業市場也被迫萎縮，失去更多工作機會。

其實，南韓4大超商業者最近3年來積極拓展無人店舖（智慧商店），從2019年的208間無人超商，至2022年擴展至3310間，足足增長近16倍。

根據韓媒《東亞日報》，一名在仁川廣域市延壽區經營網咖長達18年的A姓社長就表示，近年來政府積極調漲法定最低薪資，導致人事費用被迫增長，這令他苦不堪言，最近兩個月更是「老闆身兼員工」連續工作7天，平日工作8個小時，周末甚至得從下午4時做到隔天清晨5時，而唯一的優點就是能減少人事費用、訓練新員工的時間。

A某表示，他經營網咖長達18年，卻是首次碰上這種現象，其中一名實習生（打工生）腳受傷後，原本考慮是否再度聘請另名實習生，但一想到法定最低薪資不斷調漲，加上還要重新訓練，此想法令他作罷。

▲▼文在寅「下重手」制裁俄羅斯，獲拜登親自致函表達感謝之意。（圖／達志影像／美聯社）

▲文在寅政府上任後積極調漲法定最低薪資，卻使中小企業難以負荷。（圖／達志影像／美聯社）

自從文在寅政府上任後便積極調漲法定最低薪資（時薪），2018年調漲至7530，創下16.4%的漲幅，2019年則是調漲到8350韓元，其漲幅也達到10.9%，至今年的法定最低薪資已達到9620韓元，若預估調漲幅度為5%，則明年的法定最低薪資很有可能會突破1萬韓元。

A某透露，他所經營的網咖在清晨時段（上午3至9時）已投入無人營運的體制，且時間長達一年，該時段未聘請任何員工，因此人事費用支出得以從800萬韓元減少到700萬韓元，而他預計下個月起將啟用「智慧型服務機器人」，機器人會將煮好的餐點送到客人的座位前，原本一個時段聘請2名員工，會變成1名員工、1名機器人替代。

報導指出，法定最低薪資調漲後所造成的人事費用支出增長，其實首當其衝的是超商業者，南韓4大超商品牌業者（GS25、CU、7-11、Emart24）的無人店舖數量從疫情以前的2019年只有208間、2020年499間、2021年2125間，到了去年則拓展至3310間，3年以來成長15.9倍，其中又以拓點1600間的Emart24占最大宗。

南韓全國經濟人聯合會就指出，一旦明年法定最低時薪調漲至突破1萬韓元以上，屆時恐將失去6萬9000個工作機會，尤其青年族群、低收入族群、小型事業體受害最深。

淑明女子大學經濟學系教授申世敦表示，「若最低薪資上漲，則未能套用最低薪資的部門也很有可能會跟著調漲薪資，考量到最近原物料不斷上漲，若調漲最低薪資失當，恐會讓企業必須承擔龐大費用，招致就業市場萎縮的反效果。」

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