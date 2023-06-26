激戰3小時射不了！男坦言「沒遇過這種私密處」　最美博士解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友苦惱表示，每次跟男友做愛1-3小時，對方就是無法射精，而原因是她的陰道紋路不太明顯。對此，「最美性學博士」許藍方做出解釋，同時也提醒，千萬不要在網上亂買動物性荷爾蒙，要經過醫師的評估比較好。

該名女網友透露，自己32歲，男友性經驗非常豐富，「說沒遇過我這種（私密處）只有一顆點的，如果沒有碰到那個點，他就無法射精，所以每次都做1-3小時也沒射。想問一下陰道裡面的紋路跟點點是不是與生俱來的，如果幾乎沒有紋路，是不是沒辦法改善？」

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對此，許藍方在直播中表示，女生陰道裡面大部分是橫紋的，但也會有不同的紋路，「總之就是妳的陰道越濕潤、越年輕，紋路會越明顯；妳越興奮，紋路也會越明顯。當男生陰莖進去時，他會因為這樣的碰觸而更有感覺，女生也相對更容易感受到快樂。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

她直言，隨著年紀的增長、卵巢的萎縮、荷爾蒙的下降等原因，陰道紋路會慢慢變得沒那麼明顯，「但不是每個人都會射不出來，其實還是要看人，當然也可以用潤滑液幫助自己興奮，這樣陰道裡的紋路相對會比較突出一點。」

若要避免陰道老化，許藍方建議，第一不要快速減肥，第二要維持運動習慣，讓自己身體保持在健康的狀態，還有多喝水，最後她更提醒，「千萬不要在網上亂買動物性的荷爾蒙，要經過醫師的評估比較好。」