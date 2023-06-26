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iPhone 15秋季報到　外媒：蘋果加推逾10款新品

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者蕭文康／台北報導

蘋果秋季新品發表會愈來愈有看頭。除了市場預期的iPhone 15以外，外媒爆出還有多款Apple Watch和Mac設備都蓄勢待發，另有高階平板電腦與30吋iMac也有機會被公開，總計最快今年稍晚、最慢明年上半年可望有超過10款以上新產品正式亮相。

彭博資深記者戈爾曼 (Mark Gurman) 今天在他的 Bloomberg Power On 時事通訊中報導了蘋果即將推出的產品路線圖。除了今年秋季的 iPhone 15 系列之外，消費者還可以期待 Apple Watch Series 9 和第二代 Apple Watch Ultra 的推出。

另外，蘋果已展開Mac 系列的更多更新，如 M3 MacBook 和 MacBook Pro 設備，預計要到今年晚些時候或 2024 年初才會出現。

值得注意的是，戈爾曼的報告稱，在完全跳過 M2 一代之後，配備24吋螢幕的新款 iMac 正在開發中，因為以及螢幕大於 30吋的全新 iMac 機型，《9to5 Mac》則認為，這可能是期待已久的 Apple Silicon 繼任者 iMac Pro。

至於舊的27吋英特爾 iMac Pro 採用 Xeon CPU 內部結構，這自然會與 Mac Studio 和 Mac Pro 中看到的 Apple Silicon Ultra晶片平台相結合。

戈爾曼的最新報告沒有揭露30吋iMac的詳細規格，只是說它正處於早期開發階段，無法判斷新產品搭載M3晶片、M3 Pro 或 M3 Ultra晶片，或是另藏其他晶片。

不過戈爾曼重申，2024 年 iPad 的更新正在進行中，包括配備 OLED 屏幕的 iPad Pro 型號和更新的 iPad Air。

第三代AirPods Pro降噪耳機、新款蘋果電視機上盒和其他智能家居產品也被爆料，目前已處於早期開發階段。

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