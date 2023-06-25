河南知名書畫家涉「重大刑案」　警發「懸賞通知」急找人

▲河南永城警方公布的《懸賞通告》。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

河南永城市新城區23日晚間發生一起重大刑案，當地警方昨（24）日發出《懸賞通告》，將犯嫌身份指向河南一名頗具知名度的書畫家靳創民，警方將對提供價值線索者，獎勵一萬元人民幣（約43200元新台幣）；直接抓獲犯嫌者，獎勵5萬元人民幣（約21.6萬元新台幣）；知情隱瞞不報者，將依法追究相關法律責任。

▲河南知名書畫家靳創民疑涉入重大刑案遭警方懸賞找人。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，懸賞通告主要內容如下，2023年6月23日晚，永城市新城區發生一起重大刑事案件。經工作，靳某民具有重大作案嫌疑。靳某民 （男，漢族，1976年3月9日出生，戶籍地，河南省鄭州市）。嫌疑人身高170釐米（公分）左右，體態微胖，案發時身著白色短袖T恤，左胸口NIKE標誌，黑色休閒褲……。

《懸賞通告》公布後，經過比對發現，這名犯嫌疑為河南知名書畫家靳創民。公開資訊顯示，靳創民筆名為弄墨人，中國書法家協會會員，中國書畫家協會會員，河南省書法家協會會員，中國美術家協會會員、河南省美術家協會會員、河南省人大書畫研究院理事、河南省直書畫院副院長、河南省直書畫院三門峽分院院長、中國文化遺產保護研究院文化藝術發展委員會書畫專家評審鑒定委員會專家評委。

靳創民曾被美術中國出版社、國際教育交流促進會、大愛同聲藝術團授予「德藝雙馨」藝術家稱號，同時，他也是中華靳氏書畫院院士，至於究竟涉入何種重大刑案，當地警方並未做出任何回應。