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烏來泛舟男翻艇失聯7天　家屬懸賞10萬...公布特徵盼各界協尋

▲▼烏來泛舟翻艇的男子經警消搜尋仍未尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男日前到新北烏來泛舟時，不慎翻艇後失蹤，經過警消連日搜尋，仍未出現好消息。（圖／陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市烏來區日前有民眾泛舟時，不慎翻艇因此失蹤，經過新北市警消人員連日搜索，但仍未能尋獲失蹤的民眾。目前，警消正常搜救程序已結束，仍未有結果，失蹤的林男家屬，公布林男當天穿著，以及身上特徵，並懸賞10萬元，希望有水下搜查或空拍專業人員提供協助。

據了解，失蹤的林男本月4日上午，與2名友人前往新北烏來從事急流泛舟活動，準備從上游孔溪泛舟至南勢溪，林卻在福山信福路15K處翻艇，朋友們發現時，身穿救生衣的林男，當下消失在湍急的溪水中，只剩下橡皮艇在溪面，立即上岸報警請求救援。

警消連續4天的搜尋，共出動160人45車空拍機10架次，但山區連日持續降雨，在搜救上增加困難，但警消人員透過陸面、水下、空拍等各種搜尋，都沒有傳回好消息，因近期山區仍持續降雨，搜救標準程序也結束，但家屬仍不放棄頒布懸賞，希望有民眾能將林男帶回親友身邊。家屬協尋聲明如下：

《泛舟失事協尋，親友懸賞十萬》
姓名：林
性別：男
年齡：28歲
身高：174
特徵：失事當天身著全套黑色連身衣/嘴唇上有明顯疤痕
失事當天衣著見圖

2023年6月4日 在烏來泛舟時於南勢溪15K處不幸落水，請「具有水下搜查或空拍專業」的朋友幫忙協助搜尋，有意願加入搜索的朋友，請向聯絡人吳先生0905065523聯繫。家人朋友都十分想念他，希望能早日回家。

▲▼烏來泛舟翻艇的男子經警消搜尋仍未尋獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消標準搜救程序結束，家屬公布林男當天穿著及特徵，並懸賞10萬元盼各界協助。（圖／陸運陞翻攝）

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