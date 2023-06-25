志航國小空軍基地偶戲　演繹抗戰歷史《1937高志航》

▲▼ 改編烈士高志航英勇抗戰史志航國小偶劇團將登《莒光園地》 。（圖／嘉義市政府提供）

翁伊森／嘉義報導

志航國小深耕傳統藝術文化並結合校史，將近代抗戰歷史《1937高志航》故事搬上舞台。今年母親節前夕，空軍第四聯隊為紀念高志航烈士暨慶祝母親節，邀請志航國小蒞部演出，以偶戲演繹高志航將軍英勇事蹟，不僅讓在場聯隊官兵留下深刻印象，更促成軍聞社近日到校採訪紀錄，志航國小偶劇團演出將登上《莒光園地》，讓全國國軍弟兄一睹志航國小結合新意、發揚在地文化的亮眼成果。

志航國小校長鄭宛鈺表示，即將登上《莒光園地》的《1937高志航》故事講述空軍烈士高志航率領空軍英勇抗敵、捍衛領空的抗戰情節。母親節前夕參訪空軍聯隊時，孩子們充滿熱情的演出、生動的口白，以及精緻的道具與配樂都讓在場眾人留下深刻印象。很高興志航國小偶劇團的演出不僅帶給聯隊官兵將士感動，更促成此次軍聞社的採訪，期待透過《莒光園地》的播送讓更多人能一睹志航國小偶劇團學生們真誠且充滿創意的演出。

鄭宛鈺校長提到，志航國小偶劇團演出劇碼兼融傳統與創新，有大眾耳熟能詳的《寶蓮燈》，也有向校史致敬的創新劇碼《1937高志航》，指導老師蘇建中親手製作的道具在學生們的掌間被賦予生命力，劇團成員的現場配樂伴奏更為精采故事烘托氣氛。一路見證學生們練習偶劇的歷程，鄭宛鈺校長感動表示，掌握布袋戲演出技巧並非容易的事，學生們從台語發音、操偶到伴奏都需要很長的時間練習，但不論來自日本、印尼，甚至遠從史瓦濟蘭而來的外賓都曾在欣賞過演出後被深深被打動，孩子們的努力讓文化有了更動人的力量。期待透過影像記錄，能讓志航的學生更了解自己學校的歷史與學校特色，也讓志航與偶劇團的努力被更多人看見，鼓舞孩子將文化傳承。

校方表示，志航國小前身為空軍總司令部附設嘉義空軍子弟小學，是為嘉義機場空軍官兵及職工的子弟而設，後為紀念空軍烈士高志航的英勇事蹟而得名為「志航國小」。志航國小偶劇團自民國95年成立，先後有校內蔡坤福、蘇建中兩位老師竭盡心力，之後加入黃錦章老師長藝閣掌中劇團多位老師入校指導，許多志航國小的學生耳濡目染更加認識傳統布袋戲這項悠久且精緻的傳統藝術，今年以年度大戲《1937高志航》代表嘉義市挺進全國創意戲劇競賽，並奪得全國特優殊榮，感謝市府的經費挹注，也感謝家長會一直以來的鼓勵支持，讓志航國小的偶劇團持續在舞台上發光。