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阿里山製茶競賽伍家田冠軍　出席全國製茶技術競賽

▲▼ 阿里山製茶競賽成績揭曉 7名優勝者前往參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 阿里山製茶競賽成績揭曉 7名優勝者前往參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁伊森／嘉義報導

112年嘉義縣大阿里山茶區清香烏龍茶(半球型包種茶)製茶技術競賽由阿里山鄉伍家田先生獲得冠軍，另選出亞軍及季軍，今年九月將派出七位選手代表嘉義縣參加全國製茶技術競賽。

▲▼ 阿里山製茶競賽成績揭曉 7名優勝者前往參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

製茶技術競賽嚴格檢視製茶工法，包含日光萎凋、室內萎凋、攪拌、炒菁、初揉、初乾、手工整形、手工團揉、成品乾燥，過程以傳統手工製作。參賽選手取得茶菁後須判斷品質，再依製茶當日氣候斟酌每道步驟的時間和程度，過程需全神貫注觀察茶菁到茶乾的變化。2日比賽期間選手幾乎徹夜未眠，隨時確認茶葉品質。

▲▼ 阿里山製茶競賽成績揭曉 7名優勝者前往參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

製茶冠軍由阿里山鄉伍家田奪下；亞軍三名分別為梅山鄉郭秉航、竹崎鄉羅鴻儒，竹崎鄉羅竣瀚；季軍六位竹崎鄉郭紋廷、梅山鄉邱宏仁、番路鄉黃俊瑋、番路鄉羅旭智、阿里山鄉李祥豪、番路鄉蘇詠棠。因應參加全國賽需有丙級製茶技術士證照，將派出其中7位具丙級技術士證照選手代表嘉義縣參加比賽，今日由嘉義縣長翁章梁、議長張明達等人共同頒獎，並祝福選手在全國賽奪下佳績。

▲▼ 阿里山製茶競賽成績揭曉 7名優勝者前往參加全國賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

評審林儒宏指出，本次製茶評選標準為茶乾外觀(20%)、水色(20%)及香味(60%)，好的茶乾外觀應為均勻半球形，乾燥適度，無焦狀或茶葉碎屑，色澤鮮豔帶墨綠光澤。湯色蜜黃明亮，清香撲鼻無異味，喝起來應甘滑韻味強。

茶改場魚池分場長郭寬福說，近年來有許多茶二代、茶三代加入產業，年輕人以新思維突破傳統行銷方式是好事，但絕對不能忘記前端的茶業管理與製茶技術，用心學習製茶，熟悉後開始指導他人，才能讓茶產業永續發展。

縣長翁章梁表示，做茶需要顧好基本面，落實基本的田間管理及製茶，因此縣府鼓勵各農會舉辦茶葉競賽，讓業者們參賽交流，精進茶葉品質。嘉義縣產的茶經常在全國賽奪下佳績，今年將與農業處討論，準備採訪在全國賽得獎的嘉義茶農，將他們的心路歷程彙集成冊，讓更多人了解製茶這門學問。

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