國泰航空高速急煞！港女星驚魂　「大家都嚇壞」11人疏散時受傷

▲ 國泰航空飛機技術性故障，香港藝人李施嬅也在飛機上 。（圖／翻攝 李施嬅IG）

文／香港01

香港赤鱲角機場今(24日)凌晨發生事故。國泰航空一架CX880客機前往起飛跑道準備起飛，疑似飛機出現故障，立即取消起飛折返。當時，香港藝人李施嬅也在飛機上，第一次碰到飛機高速滑行時踩煞車，許多乘客害怕大叫，也有人因為疏散時受傷，那一刻大家都嚇壞了。

國泰航空CX880客機原訂今日（24日）凌晨，從赤鱲角機場起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障終止起飛，飛機返回登機閘口，乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客沿逃生梯瀡落地面時受輕傷送院。

以人李施嬅當時在客機上，她形容飛機在高速準備起機一刻突然剎停，「大家都好害怕」，有乘客沿逃生梯離開時受傷。但她很感恩最厚每個人都平安無事。

▲ 國泰航空4條逃生梯彈出，緊急疏散旅客 。（圖／翻攝 李施嬅IG）

她形容「今晚真的好驚險，因為我是第一次遇到飛機高速的時候突然踩brake（煞車器）停，每個人都嚇壞」，而疏散期間乘客都緊張大叫，情況混亂令到她「嚇死了，那一刻真的好害怕。」

乘客沿逃生滑梯離開時，她見到「好多人受傷」，她感恩機師起飛前覺得有問題立即剎停沒有起飛，「如果起飛的話會麻煩」，雖然驚險但大家都平安無事，「辛苦所有工作人員、機師、空姐，起碼大家平安無事，沒有起飛也不要緊。」

從讀者提供照片可見，涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，呈現洩氣凹陷狀態。讀者陳先生目擊過程，指出客機原定飛往美國洛杉磯，凌晨0時10分左右前往起飛跑道，但機長通知從儀表板留意到有異樣，於是折返，於0時45分返回停機位，其他人突聽到巨響。

陳先生看到4條逃生梯彈出，一名女子沿逃生梯離開時跌倒，香港機場地勤服務有限公司職員趕到維持秩序，「請乘客不要亂跑走散。」