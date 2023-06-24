疑故障急停飛！國泰航空4條逃生梯彈出　11名乘客疏散受傷送醫　

▲ 國泰航空疑似發生故障，4條逃生梯彈出 。（圖／翻攝 沸點）

記者任以芳／綜合報導

香港赤鱲角機場今(24日)凌晨發生罕意外事故。國泰航空CX880客機前往起飛跑道準備起飛，疑似飛機尾輪發生故障，根據目擊者指出，突然見到4條逃生梯同一時間彈出，疏散時也造成11名乘客受傷送院。目前最新消息，國泰航空回應，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛。

根據《香港01》報導指出，凌晨0時10分左右前往起飛跑道，機長通知從儀表板留意到有異樣，於是折返，於0時45分返回停機位，其他人突聽到巨響。乘客陳先生看到4條逃生梯彈出，一名女子沿逃生梯離開時跌倒，香港機場地勤服務有限公司職員立刻到現場維持秩序。

香港機管局介紹，截至凌晨2點半，現場有11名乘客受傷，需送往醫院治理。機上共有293名乘客及17名機組人員，機管局派員到場協助旅客。消防人員也隨即到場支援，現場治療受傷旅客。

▲ 國泰航空疑似輪胎發生故障緊急折返 。（圖／香港01提供）

國泰航空凌晨發表聲明指出，國泰航空CX880由香港飛往洛杉磯的航班，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛。機上載有17名機組人員和293名乘客。飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由5個逃生滑梯離開飛機。過程中有11名乘客在疏散過程中受傷送院，現時的首要任務是照顧所有受影響的乘客及機組人員。

香港特區政府新聞處表示，傷者在現場被分流處理，超過10輛救護車到場，傷者分別被送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院。

至於初步判定意外原因，香港警方表示，肇事客機懷疑輪胎故障，緊急逃生梯打開，傷者在離開機艙期間受傷；機上其他乘客被安排前往酒店。