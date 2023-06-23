3男星都娶超正嫩妻！Metoo「正宮容忍力超強」　原因惹心疼

▲許傑輝、黃子佼、NONO都娶嫩妻。（合成圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「#Metoo」揭發光鮮亮麗男星、名嘴背後醜陋的一面！有網友直言，這一整波加害者有7至8成已婚，發現幾乎沒有正宮出來發聲，讓原PO好奇求問「為何正宮的包容力都這麼大？」文章曝光後，不少網友認為恐與經濟有關係，但事實上，許傑輝、黃子佼與NONO都娶了超正嫩妻，而女方們都頗有經濟實力。

一名網友在PTT直呼，最近一連串Metoo醜聞中，發現有7至8成加害者都是已婚，而正宮幾乎沒有出來聲援，讓原PO心疼又感慨發問「先別說離婚，這種行為不該出來譴責一句嗎？都選擇默默吞下，這是為何？台女包容力都這麼大？」

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多數人坦言，或許經濟考量是關鍵，「可能老公比較會賺吧」、「經濟不好的就...但經濟好的應該會離婚了」、「問就是錢」、「事實就是經濟比較好的一方，家中地位比較高」、「有穩收有資產啊」、「有小孩很麻煩啦，如果經濟不獨立更慘」。

不過有網友認為，肯定有更煎熬的其他考量，「時間成本已投入」、「太快切割會被罵」、「出來譴責又拿不到好處，要罵當然私底下罵」、「因為這些男人就算真的在外頭玩～還是會回到元配身邊，她們很了解自已是唯一港口，跟那些只能玩玩的女人不同」、「時間+金錢+青春」、「不然要怎辦？頭都已經洗下去了」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



這波演藝圈醜聞當中，許傑輝、黃子佼爆發性騷擾，再到NONO侵犯女性的惡行，一夕間事業跌落谷底，而上述三人都是「老夫少妻」的組合。許傑輝與陳宛君相差18歲，妻子是大提琴老師；黃子佼與孟耿如差19歲；NONO與金曲歌后朱海君相差14歲，但其實正宮們都是有經濟實力的。

其中孟耿如出面代黃子佼謝罪，勇敢在鏡頭前喊話「我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」事後，孟耿如更為了黃子佼請辭新戲《省省吧！我家富貴發》，引來各界心疼。