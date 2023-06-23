餐點被外送員放廁所地上！　眾人疑惑「你怎麼找到的」

▲外送員將餐點放在廁所地板上。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

記者崔子柔／綜合報導

為了減少與外送員的接觸，許多人要求餐點放在指定位置就好。一名顧客則無奈指出，他點的拉麵被外送員放在巷口熱炒店的廁所裡，最後連吃都不敢吃。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他向拉麵店叫餐，結果餐點被外送員放在巷口店家的廁所，從外送員拍下的送達照片可見，整袋食物被放在廁所的地板上。

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▲網友貼出送達記錄。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



有網友好奇，「我比較好奇你的備註是怎麼打的」，原PO則說，「絕對沒有衛浴間或設備的字眼就是了」，也有人說「這樣你也可以找得到，我覺得你比較屌」、「你是怎麼找到的？」，原PO則透露，他會找到是因為他認識熱炒店的老闆。

原PO指出，他去拿餐點的時候，聞到濃郁的廁所味，最後只好直接將餐點丟棄，無奈說「我住一樓，門牌也給他了，備註總不可能打說放馬桶附近吧」。

還有網友表示，「這種就是我找不到位置，你也不主動出來我就隨便放的類型，打死我也不會浪費錢打電話，我也不送上樓的人蠻多的」、「他還回你放好囉謝謝，這是哪門子放好了」、「怎麼會有這麼離譜的」、「怎麼連這種沒為顧客著想的事情還是會發生啊」。