為150元賣人格！客人「自備蟲」塞雪花冰求退費　監視器全錄下

記者崔子柔／綜合報導

民眾對於食安問題的敏銳度增加，日前名店「志明牛肉拉麵」也因工讀生把抹布水擠入煮麵水，最後拉鐵門收業。近日則有一名雪花冰業者被顧客反應冰品內有蟲，當下退費處理，沒想到事後看監視器，發現根本是顧客自行「備蟲」放入。

板橋某間雪花冰店業者昨（22）日發文表示，該名女顧客在20日下午3時30分左右，消費一碗150元花生口味的雪花冰，吃到一半向店家反應冰品內有蟲，並要求退還費用，碎念「不覺得冰裡面有蟲很噁心嗎」等語，業者當下因為還要忙其他客人，就先退費處理。

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▲顧客將蟲放進雪花冰。（圖／翻攝自Facebook）



但事後查看店內5個角度的監視器，發現根本是該女自行從包包拿出蟲子放入，畫面中可見，該女從側背包拿出一坨衛生紙，打開後用手拿起蟲子，放在雪花冰上，再用湯匙喬角度，接著就把整碗冰端到櫃檯反應。

該業者無奈，「今天如果妳沒錢！告訴我、我可以請妳吃一碗。但這種行為真的很可恥很丟臉」，並稱會將監視器畫面公布，是希望其他店家能避免被這種手段欺騙，如果有人認識該女顧客，業者則希望能轉達「親自來跟我說一聲道歉你就可以離開了」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「真的是什麼人都有」、「骯髒的人格欸」、「奧客，不要讓她進你店裡了」、「離譜」。